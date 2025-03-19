В Краснодарском крае вблизи станицы Кавказской на нефтебазе разрастается пожар, возникший после атаки БПЛА, площадь возгорания в течение нескольких часов увеличилась с 1,7 тыс. до 3,7 тыс. кв. м, сообщает оперативный штаб региона.

На территории базы, которая обеспечивает перевалку нефти из железнодорожных цистерн в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума, в настоящее время горит один из резервуаров, запорная арматура, а также нефтепродукты вокруг резервуара. В тушении пожара задействованы 276 человек и 105 единиц техники, в том числе 2 пожарных поезда.

Воздушная атака ВСУ на нефтебазу возле станицы Кавказской произошла в ночь на сегодня, 19 марта, в налете участвовали три БПЛА самолетного типа. При падении обломков на нефтебазе начался пожар и произошла разгерметизация одного из резервуаров с топливом. Министерство обороны России расценило инцидент как провокацию киевского режима, направленную на срыв мирных инициатив президента США. Налет украинских БПЛА на нефтебазу в Краснодарском крае произошел спустя несколько часов после завершения российско-американских переговоров на высшем уровне, в ходе которых было представлено решение президента России Владимира Путина о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

Анна Перова, Краснодар