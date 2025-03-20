Снова на аренде

Растущий объем предложения квартир в долгосрочную аренду и ограниченный спрос привели к уменьшению стоимости съемного жилья в Перми. Эксперты считают, что ждать повышения цен на аренду в ближайшее время не стоит. Кардинально измениться ситуация может, если ипотека станет снова доступна большинству физлиц, которые сейчас предпочитают покупке собственного жилья аренду. Однако в этом году таких изменений не предвидится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Перми рост предложений по аренде превышает спрос

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ В Перми рост предложений по аренде превышает спрос

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Последние полгода ставки аренды снижаются. Так, согласно подсчетам агентства «Циан.Аналитика», за последние полгода ставки аренды студии снизились в среднем на 9%, а двухкомнатных квартир — на 5%. Руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов считает, что причин для такого тренда несколько. «На протяжении двух лет в течение сезона повышенного спроса расценки на аренду квартир росли. В июне — октябре 2023 года они подорожали на 30%, летом 2024-го — еще на 21%. Обе цифры намного выше, чем темпы роста доходов целевой аудитории этого рынка. Аргументация, что за это же время выросла ключевая ставка ЦБ, здесь напрямую не работает, так как возможности арендаторов зависят от их зарплаты. Когда варианты для адаптации (выбор из более дешевых лотов, локаций, совместная аренда) оказались исчерпаны, то произошла закономерная коррекция»,— говорит эксперт.

В 2023-м — начале 2024 года стоимость аренды серьезно увеличилась. Так, по данным «Авито Недвижимости» спрос на долгосрочную аренду квартир в Перми вырос на 11% в прошлом году. При этом, по данным агрегатора, предложение квартир выросло на 42% год к году. Наблюдается рост в сегменте однокомнатных (+46%), двухкомнатных (+47%), трехкомнатных квартир (+48%) и студий (+48%). Сейчас, по данным «Авито Недвижимости», средняя стоимость аренды квартиры на долгий срок составила 30 тыс. руб. в месяц. Для сравнения: в Москве — 70 тыс. руб., Санкт-Петербурге — 39 тыс. руб., в Ярославле, Иваново и Саратове — по 23 тыс. руб.

Гендиректор АН «Респект» Алексей Ананьев также отметил, что рынок аренды жилья в 2024 году прибавил в цене по некоторым позициям 30–35% стоимости одно- и двухкомнатных квартир. «В начале 2025 года ситуация немножко изменилась. В 2025-м снижения мы не видим, но есть снижение спроса на все категории квартир, и те цены, которые были заявлены в прошлом году, в этом году рынок не поддерживает. То есть за эти деньги сдать квартиру уже сложно»,— говорит господин Ананьев.

«Тенденция бурного роста арендных ставок — в прошлом»,— подтверждает специалист АН «Территория» Дмитрий Нечипоренко. По его словам, предыдущему росту ставок способствовала отмена льготной ипотеки. В результате часть людей была вынуждена отказаться от покупки собственного жилья и перейти на аренду квартир.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Объемы строительства в Перми остаются стабильно высокими

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Объемы строительства в Перми остаются стабильно высокими

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По словам Алексея Попова, за последнее время серьезно выросло предложение на рынке аренды. «В экспозиции сейчас существенно больше лотов, чем год назад. Показатель начал расти в прошлом сентябре. Тогда часть несостоявшихся продавцов квартир на вторичке решила остановить продажу своего жилья на фоне слабого спроса и заработать на рекордно высоких ставках в аренде»,— пояснил господин Попов.

По наблюдениям Дмитрия Нечипоренко, за последнее время люди начали более осознанно подходить к выбору квартир для аренды. Это видно по тому, как увеличилось время экспозиции квартир. Если раньше юридические лица готовы были оплачивать своим сотрудникам аренду недвижимости за 70–100 тыс. руб. в месяц, то сейчас они более сдержанны в тратах.

По мнению специалиста, сегодня увеличение предложений и уменьшение спроса привели к стагнации рынка аренды жилья. При этом объемы строительства в Перми остаются стабильно высокими. Соответственно число инвестиционных квартир, которые собственники в дальнейшем планируют сдавать в аренду, в ближайшее время будет расти. «Тенденция предложений по аренде сохраняется, а спрос пока уменьшается»,— отметил Дмитрий Нечипоренко.

Эксперты сходятся во мнении, что, несмотря на замедление роста цен, ожидать снижения арендных ставок в ближайшее время тоже не стоит. Алексей Ананьев говорит, что хотя сейчас и наблюдается снижение спроса на аренду, масштабного понижения цен по всему рынку пока нет. По его словам, сейчас уменьшение спроса также объясняется сезонностью. Как пояснил эксперт, люди начинают активно заниматься переездами с октября по декабрь.

«Российский рынок долгосрочной аренды подвержен сезонным колебаниям: осень традиционно отличается высоким, но плавно снижающимся после пиковых значений спросом на аренду. Предложение в это время постепенно увеличивается, что со временем сказывается на арендных ставках. Поэтому сейчас съем жилья может быть выгоднее, чем квартал назад. Широкий выбор и более низкая стоимость позволяют быстрее найти подходящий вариант. Согласно нашим исследованиям, в среднем поиск жилья для долгосрочной аренды занимает две-три недели: за это время арендаторы выделяют для себя около 15 вариантов и посещают пять квартир лично»,— прокомментировал Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости».

Алексей Ананьев прогнозирует, что в этом году повышения арендных ставок стоит ожидать не более чем на уровень инфляции, в районе 10–12% годовых. Это экономически обоснованный рост. «Но более высоких арендных ставок в этом году я не жду»,— уточнил господин Ананьев. По его мнению, кардинально ситуация может поменяться только в случае изменения ипотечных ставок. В таком случае арендаторы готовы будут вернуться к вопросу покупки собственного жилья. «Но в 2025 году пока нет оснований для существенного снижения ключевой ставки, от которой зависит ипотечная ставка. Поэтому рынок останется в тех же уровнях и кардинальных изменений не предвидится»,— полагает эксперт.

Ирина Суханова