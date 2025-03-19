В Уфе вынесли приговор иностранцу за разбой, совершенный 20 лет назад

Октябрьский райсуд Уфы вынес приговор обвиняемому в разбое, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия (ч.2 ст. 162 УК РФ). Ему назначено наказание в виде трех лет условно с испытательным сроком на два года, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в мае 2005 года обвиняемый, находясь в такси, не желая расплатиться за поездку, приставил гвоздь к шее водителя. Похитив у потерпевшего 2,6 тыс. руб., он скрылся. Личность преступника вскоре установили, им оказался 31-летний иностранец. К тому времени он успел покинул страну, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск. В апреле 2024 он был задержан в Кыргызстане и экстрадирован в Россию.

Подсудимый признал вину.

Венера Хисамова