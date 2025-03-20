Наследный принцип

Региональная инспекция по охране культурного наследия усилила контроль за состоянием объектов культурного наследия (ОКН) в Прикамье. За прошедший год число исков от инспекции выросло в два с половиной раза. Кроме обращения в суд инспекция совместно с краевыми властями использует и стимулирующие меры — субсидии на реставрационные работы и льготные условия аренды ОКН. Эксперты считают эти меры эффективными, но полагают, что законодательство об охране таких объектов нуждается в либерализации и упрощении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В этом году планируется софинансировать реставрацию фасада Особняка купца М. И. Грибушина XIX века

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ В этом году планируется софинансировать реставрацию фасада Особняка купца М. И. Грибушина XIX века

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В 2024 году Госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края обращалась в суд в 2,5 раза чаще по сравнению с 2023 годом. Об этом рассказала начальник инспекции Анна Князева на заседании краевого правительства. По ее словам, число исков выросло с 40 до 100 в сравнении с 2023 годом.

В инспекции объясняют увеличение числа поданных исков тем, что собственники ОКН не исполняют обязанности или нарушают требования по их сохранению. Например, не демонтируют нестационарные торговые объекты в границах территории охраняемых объектов. «В основном предъявляются исковые требования о понуждении исполнить обязательства в области сохранения объектов культурного наследия: разработать научно-проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия, провести производственные работы по сохранению, разместить информационную надпись и обозначения, содержащие информацию об объекте культурного наследия»,— пояснили BG в госинспекции.

По данным ведомства, в 2024 году суды общей юрисдикции и арбитражи удовлетворили требования по 55 судебным спорам. По семи спорам заключены мировые соглашения. Еще по 18 исковым заявлениям ответчики добровольно исполнили требования инспекции. По результатам контрольных (надзорных) мероприятий за год краевая инспекция составила 10 протоколов об административных правонарушениях. Сумма назначенных в 2024 году административных штрафов, по словам Анны Князевой, составила более 1 млн руб.

Для сравнения: с 2020 по 2023 год число составленных протоколов сократилось с 75 до двух. А общая сумма назначенных штрафов в бюджет снизилась до 200 тыс. руб. В госинспекции «значительное снижение выявленных нарушений, в том числе административных правонарушений», связывают с введением в 2022 году федерального моратория на плановые надзорные мероприятия в сфере содержания, сохранения, использования, популяризации и государственной охраны ОКН. Соответствующее постановление правительства РФ было принято «с целью обеспечения устойчивости развития экономики и снижения нагрузки на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в условиях санкций». На момент написания текста мораторий продолжает действовать.

Экс-начальник инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края, руководитель археологических исследований объектов культурного наследия Прикамья Пермского крае­ведческого музея Александр Жуковский считает судебные иски «серьезным инструментом в руках инспекции». «И она должна его использовать, чтобы добиваться исполнения требований законодательства. После утверждения охранных обязательств собственников ОКН с конкретными сроками их исполнения, чем региональная инспекция систематично занималась и занимается, пришло время контролировать исполнение требований охранных обязательств. Кроме того, есть другие обязательные для исполнения требования закона: например, установка собственниками ОКН информационных надписей и обозначений»,— пояснил эксперт.

Впрочем, инспекция не всегда обращается в суд. Ведомство проводит профилактические мероприятия, чтобы оперативно обнаруживать и устранять нарушения обязательных требований законодательства и стимулировать добросовестное отношение собственников к таким объектам. К профилактическим мероприятиям относятся: информирование, обобщение правоприменительной практики, объявление предостережения, консультирование и профилактический визит.

Наиболее эффективным в госинспекции считают предостережение. Оно носит рекомендательный характер и содержит указание на конкретные действия либо бездействие собственника, которые приводят к нарушению законодательства. Также в предостережении указываются предложения о принятии мер по обеспечению соблюдения требований об охране ОКН.

Член Общественной палаты Пермского края, бывший депутат Пермской думы Надежда Агишева считает, что «деятельность инспекции стала заметнее и результативнее». По словам экс-депутата, увеличение числа контрольных мероприятий и принуждение владельцев к выполнению требований законодательства «можно только приветствовать».

Вместе с тем Надежда Агишева отмечает, что собственники ОКН не всегда исполняют требования инспекции и даже судебные решения: «Посмотрите на здание по адресу: Екатерининская, 51 (ОКН регионального значения «Дом Горсовета», 1930 год постройки.— BG). Владелец одного из помещений не демонтирует пристроенный вход, нарушая предмет охраны. В некоторых случаях приходится добиваться изъятия ОКН у владельцев, как это случилось со зданием поликлиники на ул. Лебедева, 11 (ОКН регионального значения, конца 1920-х годов.— BG)».

Эксперт считает, что проблемы в сфере охраны ОКН сейчас связаны с ростом стоимости кредитных средств. «Расходы на реставрацию таких объектов выше, при этом нужно проходить сложные процедуры согласования проектных решений, требуется соблюдение лицензионных требований»,— поясняет Надежда Агишева.

Охранный фонд Всего в Прикамье 3135 объектов культурного наследия. Из них 1876 — объекты федерального значения (53 здания и 1828 объектов археологического наследия) и 1259 — объекты регионального значения. Кроме проведения контрольных, профилактических мероприятий и судебной работы госинспекция совместно с правительством Пермского края пытается с помошью софинансирования и льгот стимулировать собственников к ответственному отношению к ОКН.

Муниципалитетам Пермского края из регио­нального бюджета предоставляются субсидии на софинансирование работ по сохранению ОКН. По словам Анны Князевой, в 2024 году за счет субсидий были отреставрированы фасады ОКН федерального значения «Дом воеводы» XVII века (сейчас здесь находится исторический отдел Соликамского краеведческого музея) и ОКН регионального значения «Училище двухклассное приходское» XIX века (сейчас Добрянский историко-краеведческий музей). В Добрянке также отреставрирован ОКН регионального значения «Женское училище» XIX века (сейчас добрянский отдел Управления федеральной службы госрегистрации).

В 2025 году планируется софинансировать реставрацию фасада Особняка купца М. И. Грибушина XIX века (ОКН регионального значения) в Кунгуре, комплексную реставрацию здания Земской управы XIX века (ОКН регионального значения) в Соликамске, а также провести консервацию ряда объектов в Усолье и Чердынском муниципальном округе. «Консервация — новое для нас направление. Долгое время мы этим не занимались. Но объекты разрушаются, и чтобы это предотвратить и оставить потомкам то, что дошло до наших дней, необходимы соответствующие работы»,— пояснила Анна Князева.

Надежда Агишева отмечает, что субсидии из городского бюджета помогли ТСЖ некоторых домов, расположенных на Комсомольском проспекте и являющихся ОКН, провести дорогие работы по ремонту фасадов к 300-летию Перми. «На жителей многоквартирных домов, которые попали в реестры объектов культурного наследия, ложится повышенная финансовая нагрузка. А юбилеи случаются не каждый год»,— подчеркнула экс-депутат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госинспекция добилась изъятия здания поликлиники на ул. Лебедева, 11, у владельца

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Госинспекция добилась изъятия здания поликлиники на ул. Лебедева, 11, у владельца

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Вложиться в идею Частным инвесторам региональные власти предлагают арендовать ОКН на льготных условиях. Арендная плата для таких объектов в Прикамье составляет 1 руб. за 1 кв. м. Однако чтобы воспользоваться льготой, арендатор должен провести работы по сохранению объекта. По данным краевой инспекции, на условиях льготной арендной платы сдано лишь четыре объекта, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии.

В муниципалитетах есть прецеденты приватизации ОКН. Так, глава Чердынского муниципального округа Анна Батагова рассказывала, что в 2022–2023 годах городские власти передали инвесторам семь объектов культурного наследия. По словам руководителя, это связано с тем, что муниципалитет не обладает финансовыми ресурсами для работ по сохранению ОКН.

«Каждого собственника мы рассматривали не просто как хозяина объекта культурного наследия, а прежде всего как инвестора и предлагали ему идею, которую можно в этом объекте культурного наследия реализовать»,— поясняла госпожа Батагова. По ее словам, в здании земской больницы, построенном в 1913 году, планируется разместить гостиницу, а в усадьбе купца О. С. Алина XIX века — апартаменты для туристов.

Александр Жуковский отмечает, что частных инвесторов, как правило, больше интересует возможность получить здание в собственность, чем арендовать его. «Это сложилось из-за непредсказуемости ситуации по многим направлениям. Прежде всего, это сроки проектирования и реализации проектов по реставрации и приспособлению. Некоторые объекты с государственным интересом и государственным же финансированием годами находятся в стадии проектирования и получения необходимых экспертиз. Реализация проекта тоже может буксовать. С точки зрения бизнеса это недопустимо — это убытки. Поэтому бизнес об аренде не думает вообще и согласен общаться, только если объект останется в собственности. Хоть что-то, да и то — неточно»,— считает эксперт.

Архитектор-реставратор Геннадий Воженников, напротив, полагает, что аренда ОКН «за рубль» может заинтересовать предпринимателей: «Многое зависит от того, где расположен объект. Если место популярное, с хорошим трафиком, здание можно отреставрировать за приемлемую стоимость и разместить там что угодно, чтобы получать доход. Это хороший механизм, и нужно его развивать. Единственное — много согласований с инспекцией». «Впрочем, если здание полностью деревянное, могут возникнуть сложности — реставрация его обойдется недешево. Хотя, если здание оштукатурено, внутренний материал разрешается менять, и с помощью современных технологий можно сделать качественный объект, сохранив исторический облик»,— добавил Геннадий Воженников.

Надежда Агишева считает, что ОКН могут быть привлекательными для бизнеса при наличии льготного кредитования на реставрационные работы и понятной бизнес-модели. «Наследие — ресурс для сферы внутреннего туризма, в том числе для гостиничной сферы. Прошлым летом проехала из Перми до Вологды — очень много предпринимательской активности в деле восстановления исторической застройки городов и деревень. Много подвижников, которые искренне увлечены этим делом. Но масштаб руинированного и заброшенного тоже огромный»,— поделилась член общественной палаты. «Сейчас объявлено о разработке критериев значимости объектов, инвентаризации всех зданий, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, и создание системы мониторинга. Возможно, все это приведет к развитию поддержки работ по сохранению исторических зданий»,— добавила Надежда Агишева. Меры господдержки для потенциальных инвесторов она считает своевременными, так как «многие объекты утрачены безвозвратно».

Эксперты отмечают, что сейчас идет процесс либерализации законодательства в сфере охраны ОКН, и это может упростить и ускорить работы по их реконструкции и сохранению. «В Госдуме рассматривается упрощение процедур по ремонту и содержанию ОКН. В тех случаях, когда не затрагивается предмет охраны, не нужно будет делать проектную документацию. Это позволит более оперативно устранять дефекты и не доводить ситуацию до снижения эксплуатационных характеристик»,— рассказала Надежда Агишева.

Геннадий Воженников согласился, что обсуждаемые изменения позволят оперативнее проводить ремонт в зданиях ОКН, так как работы, не касающиеся непосредственно предмета охраны, больше не нужно будет согласовывать с органами власти. «Если вы не прикасаетесь к объектам, ничего согласовывать не нужно. Это существенно облегчит работу множества организаций, в том числе бюджетных, расположенных в ОКН. Таких как школы, больницы, университеты. Условно, не нужно будет искать компанию с лицензией на работу с ОКН, чтобы покрасить кабинет или поменять обои»,— пояснил эксперт.

По его словам, остаются актуальными проблемы, связанные с конкурсами на реставрационные работы. «Зачастую побеждает не та компания, которая объективно сможет сделать лучше, а та, что попросит меньше за свои услуги. Конечно, используемые материалы регламентированы, но можно сэкономить на работах. Например, нагнать студентов-практикантов. Это может не лучшим образом сказаться на качестве»,— отметил Геннадий Воженников.

Александр Жуковский считает, что при изменении действующего законодательства важно сохранять баланс между интересами собственников ОКН и общественными интересами. «Законодательство в сфере охраны объектов культурного наследия, безусловно, нуждается в изменениях и дополнениях. Процесс этот очень непростой, и заниматься им надо, имея глубокие познания и в юридической части, и в специфике каждой отрасли охраны ОКН. Каждая предлагаемая поправка — это такой «тяни-толкай». С одной стороны — необходимость либерализации для облегчения хозяйственного содержания объекта культурного наследия и развития территории вокруг него. С другой — необходимость глубокого изучения объекта культурного наследия, сохранения неизменным и его самого, и прилегающей к нему территории»,— подчеркнул эксперт.

Константин Кадочников