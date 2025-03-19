Прокуратора конфисковала активы, оцениваемые почти в 2,4 трлн рублей

Генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что по искам надзорного ведомства в доход государства обращено имущество, оцениваемое почти в 2,4 трлн руб. В том числе стратегические предприятия, находящиеся под иностранным контролем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Их собственники давали указания по выводу продукции и прибыли в недружественные юрисдикции, деньги в развитие инфраструктуры не вкладывали, социальные обязательства перед коллективом не выполняли, а налоги в полной мере не платили, отметил господин Краснов на коллегии ведомства.

В ряде случаев деньги направлялись на финансирование ВСУ, что «прямо отражено в исках прокуроров и состоявшихся судебных решениях».

По данным «Ъ», речь идет о признании судами по прокурорским искам экстремистами экс-президента Украины Петра Порошенко, олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова, а также Юрия Шефлера, у которых были конфискованы кондитерские производства, газодобыча, а также акции спиртзавода АО «Амбер Талвис».

Николай Сергеев