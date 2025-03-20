Дорогого строит

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Суханова

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Ирина Суханова

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На рынке недвижимости сложилась противоречивая ситуация. С одной стороны, власти ставят задачу строить больше жилья, обеспечивая его социальными объектами, сократить объем ветхого и аварийного жилья. С другой стороны, повышается ключевая ставка и сокращаются льготные ипотечные программы, из-за чего приобретение жилья становится несбыточной мечтой многих людей.

Ипотеку под 29% годовых готовы взять лишь отчаянные люди. Девелоперы и банки придумывают другие механизмы помощи в приобретении жилья, однако это не может восстановить спрос на новые сделки. В конечном счете, по замыслу Центробанка, все это должно охладить рынок и привести к снижению цен на квадратные метры. Однако рост цен на стройматериалы, рабочую силу, которая сегодня в большом дефиците, вряд ли может способствовать серьезному удешевлению новостроек.

В одном уверены все стороны процесса: такая ситуация на рынке не навсегда. Есть надежда на укрепление рубля и, как следствие, снижение ключевой ставки или действительно — на бонусы от застройщиков. Но для этого должно пройти время. Эксперты считают, что ждать придется долго.