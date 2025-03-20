Чистильщики формы

Санкт-петербургские панки и инди-рокеры выпустили трибьют-альбом «Днесь» с песнями на стихи поэта Серебряного века Анатолия Мариенгофа (1897–1962). Группы «Торба-на-Круче», «Завтраккусто», ПТВП и другие артисты объединились в этом проекте с сотрудниками библиотек. Новый сборник послушал Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Трибьют-альбом «Днесь»

Фото: cbsfr.ru Трибьют-альбом «Днесь»

Фото: cbsfr.ru

«Днесь» вписывается в ряд релизов последних нескольких лет, в числе которых — альбом со стихами Осипа Мандельштама «Сохрани мою речь навсегда» (2021), «Она» (2021) на стихи Анны Ахматовой и «После России» (2023) на стихи поэтов-эмигрантов ХХ века. Все они оказались пестрыми по составу участников и весьма разнообразными с точки зрения творческих решений, издатели у этих сборников тоже разные — однако при этом все они были уверены в том, что русская поэзия начала XX века может жить в согласии с музыкой начала века XXI.

В случае приношения Мариенгофу удивительны для начала обстоятельства создания. Альбом, как гласит официальная информация, был записан по инициативе специалистов Библиотечной системы Фрунзенского района Санкт-Петербурга в студии звукозаписи информационно-досугового центра «М-86» ЦГПБ им. В. В. Маяковского. Иными словами, это инициатива, не имеющая отношения ни к масс-медиа, ни к музыкальной индустрии и в большей степени творческая, нежели коммерческая. Музыка редко звучит в тихих библиотечных залах, и уж тем более редко эта сфера смыкается с массовой музыкой. Оказывается, результат их взаимодействия может быть ярким и проявиться как в материальном мире, так и в современном цифровом пространстве.

Анатолий Мариенгоф известен прежде всего как друг Сергея Есенина, который делил с ним кров и книжные страницы. Мариенгоф, Есенин, а также Рюрик Ивнев, Вадим Шершеневич и другие основали в 1919 году движение имажинистов, гордо провозгласив в своей «Декларации»: «Мы, настоящие мастеровые искусства, мы, кто отшлифовывает образ, кто чистит форму от пыли содержания лучше, чем уличный чистильщик сапог, утверждаем, что единственным законом искусства, единственным и несравненным методом является выявление жизни через образ и ритмику образов». Нашумевший, радикальный, бунтарский имажинизм, плоть от плоти стихии русского авангарда, тем не менее долговечным не был — во второй половине 1920-х движение фактически распалось.

Мариенгоф застал расцвет поэзии Серебряного века, приложил руку к новаторским изменениям в искусстве, пережил своих самых ярких соратников, включая близкого друга Есенина, не эмигрировал, а стало быть, не возвращался из эмиграции, не был расстрелян и даже не был арестован, не был на фронте, дожил до оттепели и удостоился комплимента от Иосифа Бродского, который именно «Циников» Мариенгофа назвал как-то «лучшим русским романом».

Для альбома отобраны его стихи довольно большого периода — от 1919 года до 1939-го, то есть эпоха на отрезке от революционного энтузиазма до пика сталинских репрессий. «Днесь» начинается с одноименного стихотворения 1918 года, прочитанного под музыку актером Андреем Зайцевым. Образ рождения нового мира здесь — картина сдвига тектонических плит, которая, безусловно, отзывается и в сегодняшнем дне. С одной стороны — «Кровь, кровь, кровь в миру хлещет, как вода в бане…». С другой: «Тресни, как мусорный ящик, надвое, земли череп!» и «Что убиенные!.. Мимо идем мы, мимо».

«Огненные противоречия» начала 1920-х самым трагичным образом передает в песне «Поле» фолк-группа «Ива Нова». Женя Любич делает блюз из стихотворения «Географическая карта» — это уже 1939 год со всеми вытекающими: «Я не могу жить страстью нежной, // когда качает ветер стены. // И сердце, женщина смешная, // не приноси сегодня в дар ты. // Все наши мысли занимает // географическая карта». Трагический слом истории и размышления о поколении — то, что занимает авторов сборника больше лирики. Самые отчаянные строчки Мариенгофа взяли на вооружение романтики «Завтраккусто» («Золотая пыль») и «Торба-на-Круче» («Хотел бы я…»), а также этно-экспериментаторы «Добраночь» («Что родина?..»).

Наиболее неожиданное и радикальное прочтение поэзии Мариенгофа на этом сборнике — «Кровью плюем зазорно...» в исполнении группы Лехи Никонова и группы ПТВП. Казалось бы, где панки и где Серебряный век? Однако стихотворение Мариенгофа из сборника «Явь» 1918 года — это и есть самый настоящий панк-рок своего времени от первого до последнего слова. Русские панки, от Андрея Панова до Егора Летова, исторически симпатизировали анархическому движению, а для отечественной контркультуры в целом постреволюционный период был сильным источником вдохновения — достаточно вспомнить ленинградский «Клуб любителей Маяковского» Тимура Новикова и Георгия Гурьянова. В треке «Кровью плюем зазорно…» еще и звучит голос Ленина — его знаменитая речь «Что такое советская власть?».

Те, кто помнит об Анатолии Мариенгофе только как о друге Есенина, получили в «Днесь» довольно убедительную палитру тем его поэзии, а она с есенинской совпадает лишь отчасти. Составители альбома выступают в роли библиотекаря, к которому пришли со словами «Мне нравится поэзия двадцатых, что посоветуете?», и он выдал на руки собрание отчаянных и смелых произведений двадцатых, но только других. В очередной раз идея зарифмовать эпохи сработала — значит, можно продолжать.

Игорь Гаврилов