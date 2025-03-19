Новая комиссия Госсовета займется социализацией военных и модернизацией законов

Секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин обсудил главные задачи новой комиссии по вопросам поддержки участников СВО вместе с ее председателем, губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. Первое заседание комиссии пройдет на следующей неделе.

«Для участников СВО делается много, но остаются проблемы, которые нужно решать как можно скорее. Требуется большее вовлечение регионов, их социальных и медицинских учреждений. Мы должны сделать все, чтобы помочь ребятам, которые возвращаются с фронта, найти себя в мирной жизни. Времени на раскачку нет. Работу комиссии необходимо запустить максимально оперативно»,— подчеркнул Алексей Дюмин.

В работе комиссии будут созданы рабочие группы по трем направлениям: социализация военных, совершенствование медицинской и психологической помощи, а также взаимодействие с властью и модернизация законодательства в военной сфере.

10 марта президент России Владимир Путин подписал указ о создании комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и их семей. Кроме помощи военнослужащим, комиссия также уполномочена вести мониторинг и анализ того, как реализуются в регионах меры поддержки участников СВО.