ООН предупредила о растущих рисках глобального потепления

Сегодня, 19 марта, Всемирная метеорологическая организация ООН (ВМО) опубликовала ежегодный доклад о состоянии глобального климата. Эксперты ВМО подтвердили, что 2024 год стал самым теплым за 175 лет наблюдений. Кроме того, прошлый год стал первым, когда температура воздуха была более чем на 1,5°C выше, чем в доиндустриальную эпоху, до 1900 года. Доклад ВМО также показал, что каждый год из последних восьми лет устанавливал новый рекорд теплосодержания океана; все 18 самых низких за всю историю наблюдений значений протяженности арктического морского льда пришлись на последние 18 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как известно, рост температуры вызывает таяние полярных льдов, что ведет к повышению уровня моря, более частым ураганам, тайфунам и цунами. Три самых низких показателя протяженности антарктического льда были зафиксированы за последние три года, также за последние три года произошла самая большая трехлетняя потеря массы ледников за всю историю наблюдений. «Наша планета подает все больше сигналов бедствия»,— заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. Неудивительно, что темпы повышения уровня моря удвоились с момента начала спутниковых измерений. «Тропические циклоны, паводки, засуха и другие опасные явления в 2024 году привели к самому большому числу новых перемещений, зарегистрированных за последние 16 лет, способствовали обострению продовольственного кризиса и нанесли огромный экономический ущерб»,— говорится в докладе ООН.

Евгений Хвостик