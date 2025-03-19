В Воронежской области планируют строительство двух сельхозпредприятий за 27 млрд

Власти Воронежской области предложили к реализации два проекта — строительства заводов глубокой переработки зерна и переработки масличных культур. Общий объем инвестиций оценивается в 27 млрд руб. Источниками финансирования в обоих случаях выступают собственные и заемные средства компаний, следует из данных инвестпортала региона.

Предприятие глубокой переработки зерна может появиться в одном из пяти муниципалитетов региона: предлагаются земельные участки площадью 84,9 га в Грибановском районе, 20 га в Новоусманском районе, 20,7 га в Подгоренском районе, 22 га в Ольховатском районе и 24,5 га в Репьевском районе. Потенциальный инвестор может вложить в производство 20 млрд руб. Мощность завода предполагается на уровне 223 тыс. т продукции в год. Численность персонала — 303 человека.

Вложения должны окупиться через пять лет и пять месяцев. В структуре расходов больше всего средств отводится на строительно-монтажные работы — 12,98 млрд руб. Еще 6,17 мрлд руб. необходимо на покупку оборудования, 1,55 млрд — в качестве оборотных средств, 6 млн — на покупку мебели, 4 млн — на прочие затраты.

«Сельское хозяйство заинтересовано в развитии отрасли и строительстве новых заводов по глубокой переработке зерна. Это позволит сократить импорт лизина и триптофана, треонина и валина, клейковины, глюкозы, естественных подсластителей и биопродуктов»,— говорится на инвестпортале.

В переработку масличных культур инвестору предлагают вложить 7,25 млрд руб. Срок окупаемости — порядка шести лет. Площадь необходимого земельного участка оценивается в 80 га. В опубликованных материалах конкретные площадки под размещение предприятия не указаны. Производственная мощность завода предполагается на уровне 382,5 тыс. т продукции в год. Численность персонала — 79 человек.

Расходы включают строительно-монтажные работы — 3,7 млрд руб., закупку оборудования — 2,65 млрд руб., а также оборотные средства (846,1 млн руб.), приобретение мебели (50 млн руб.) и прочие затраты (1 млн руб.).

На инвестиционном портале отмечается, что строительство завода по переработке масличных культур обусловлено широкой сырьевой базой региона. «Воронежская область ежегодно собирает более 400 тыс. т сои. Низкий уровень конкуренции и наличие рынков сбыта делают проект привлекательным для инвесторов. Основным продуктом переработки может стать соевый шрот, который используется в производстве комбикормов. По итогам 2023 года поголовье крупного рогатого скота в регионе составило 450,3 тыс. голов, из них 165,2 тыс. — коровы»,— говорится на сайте.

В феврале воронежские власти предложили к реализации проект завода синтетического топлива за 261 млрд руб.

Анна Швечикова