В Воронежской области может появиться завод синтетического топлива за 261 млрд

Газоперерабатывающий завод по производству синтетического топлива может появиться в Острогожском районе Воронежской области. Проектный объем вложений составляет 260,8 млрд руб. Прогнозируемый объем налоговых отчислений за десять лет — 624,8 млрд руб. Количество сотрудников — 1,3 тыс. человек. Соответствующее предложение появилось на инвестиционном портале региона.

Предполагается, что 30% вложений составят собственные средства инвестора, 70% — заемные. Они должны окупиться через пять лет и семь месяцев.

В структуре расходов больше всего средств отводится на закупку и монтаж оборудования — 117,3 млрд руб. Еще 65,2 млрд предусмотрено на строительно-монтажные работы, 5,2 млрд — на мебель и столько же на «прочие затраты». Также 67,5 млрд руб. остаются в качестве оборотных средств.

Разместить предприятие предлагается на одном из двух участков: площадью 120 га на 1 км западнее Острогожска или на 125 га на 1,7 км юго-западнее райцентра. Оба находятся в собственности региона, предоставляются инвестору в аренду.

«Целью проекта является деятельность по глубокой переработке природного газа, кардинальное сокращение импорта углеводородного сырья, а также укрепление энергетической независимости страны»,— говорится на инвестпортале.

Алина Морозова