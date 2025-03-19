МВД показало кадры с пропавшей в Ачинске девушкой

Официальный представитель МВД Ирина Волк опубликовала в Telegram видео с пропавшей 15-летней девушкой из Ачинска, которую полиция нашла в городе Назарово (35 км от Ачинска). В ролике у подростка спрашивают, все ли с ней в порядке, она отвечает утвердительно. Девушка также подтвердила, что сама приехала в другой город.

О пропаже девушки-подростка стало известно вчера, 18 марта. Вечером ее отец получил в мессенджере видео от неизвестного, где девушка просила перевести 500 тыс. руб. для ее освобождения. На видео, снятом на местном кладбище, она назвала свое имя, дату рождения, а затем извинилась перед «дядей Юрой» и «Вагнером».

К поискам пропавшей привлекли более 200 человек. По данным местной газеты «Город А», при осмотре кладбища следователи нашли только следы от обуви пропавшей, а подвозивший ее таксист рассказал, что она была одна. СКР возбудил дело по статье о похищении заведомо несовершеннолетнего (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ).