В Ачинске отец получил видео с извинениями дочери перед «дядей Юрой» и требованием выкупа

В городе Ачинске Красноярского края вечером 18 марта отцу 15-летней девушки в мессенджер от неизвестного пришло видео, на котором дочь говорит о необходимости перевести 500 тыс. руб. для ее освобождения, сообщает пресс-служба местного СКР. В тот же день мать девушки обратилась в полицию с заявлением о пропаже. Сейчас девушку ищут более 150 полицейских и волонтеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пропавшая Дарья В.

Фото: страница Дарьи В. в VK Пропавшая Дарья В.

Фото: страница Дарьи В. в VK

На видео, которое прислали отцу, девушка называет свое имя, дату рождения, а затем говорит: «Приношу свои извинения и соболезнования перед дядей Юрой по прозвищу Комар за то, что позволила себе обмануть его на 300 тыс. руб. под предлогом бронежилета». Она также извиняется «перед Вагнером» и говорит, что за ней приехал «дядя Сережа» и забирает ее с собой.

Само видео было сделано на местном кладбище. Утром 19 марта было распространено новое видео. На нем девушка в толстовке и, видимо, в некой квартире сообщает, что с ней «все хорошо». «Я очень соскучилась по родителям и очень сильно хочу домой»,— говорит она. В беседе с ngs24.ru мать рассказала, что неизвестные продолжают писать с аккаунта дочери в Telegram, а сумму в 500 тыс. руб. они должны были перевести еще вчера.

Следственным отделом СКР по Ачинскому району возбуждено уголовное дело по статье о похищении заведомо несовершеннолетнего — п. «д» ч. 2 ст. 126 УК. По данным источника RT, следователи проверяют съемные квартиры и опрашивают друзей пропавшей. Местная газета «Город А» пишет, что при осмотре кладбища следователи обнаружили только следы обуви пропавшей, а подвозивший ее таксист сообщил, что она была одна. В поисках, по данным МВД, задействованы более 200 человек. Согласно ориентировке «ЛизыАлерт», пропавшую зовут Дарья В., рост 175 см, светлые волосы, голубые глаза, была одета в белый пуховик с капюшоном, черные джинсы и кроссовки.