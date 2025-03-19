Пропавшую в Ачинске девушку нашли в соседнем городе

Пропавшую 15-летнюю девушку из Ачинска нашли в одной из квартир дома в городе Назарово (35 км от Ачинска), сообщили в местном управлении СКР. Здоровью и жизни подростка ничего не угрожает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Дарьи Васинеевой в VK Фото: страница Дарьи Васинеевой в VK

«В ближайшее время она (девушка.— "Ъ") будет доставлена в следственный отдел для производства необходимых следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего»,— сообщили в СКР.

Вечером 18 марта в мессенджер отца девушки пришло видео от неизвестного, где пропавшая просит перевести 500 тыс. руб. для ее освобождения. На видео девушка назвала свое имя, дату рождения, а затем извинилась перед «дядей Юрой» и «Вагнером». Запись была сделана на местном кладбище. Сегодня,19 марта, утром девушка снова записала видео, на котором сообщает, что с ней «все хорошо».

Местная газета «Город А» сообщила, что при осмотре кладбища следователи обнаружили только следы от обуви пропавшей, а подвозивший ее таксист рассказал, что она была одна. Следственным отделом СКР по Ачинскому району было возбуждено уголовное дело по статье о похищении заведомо несовершеннолетнего (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ). В поисках, по данным МВД, было задействовано более 200 человек.