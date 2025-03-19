Имущество кубанской «Агронефтепродукт» выставили на торги за 229 млн рублей

Имущество ООО «Агронефтепродукт» из Лабинского района Краснодарского края, признанного банкротом, выставлено на торги с начальной ценой 229,3 млн руб. В состав лота входят автозаправочная станция, нефтебазы, земельный участок и железнодорожный тупик. Информация о продаже опубликована в Едином реестре сведений о банкротствах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Комплекс включает 15,4 тыс. кв. м земли с целевым назначением для эксплуатации склада горюче-смазочных материалов и АЗС. На территории расположены шесть резервуаров для хранения нефтепродуктов, в том числе два объемом 400 куб. м и четыре по 25 куб. м, а также само оборудование АЗС. Имущество находится в залоге у ПАО «Сбербанк» и УФНС России по Краснодарскому краю.

Торги назначены на 28 апреля, заявки принимаются с 24 по 25 марта. В случае признания аукциона несостоявшимся стоимость снизят до 206,3 млн руб., а повторные торги пройдут 9 июня 2025 года.

Арбитражный суд Краснодарского края признал компанию банкротом в марте 2024 года. Согласно информации на ее сайте, ООО «Агронефтепродукт» владеет сетью АЗС «Дельта-нефть» и занимается оптовыми поставками нефтепродуктов, а также экспортом зерновых и масличных культур.

По данным СПАРК, компания зарегистрирована в 1999 году, основное направление деятельности — розничная торговля моторным топливом. Конкурсным управляющим назначена Алина Тебиева, бенефициаром значится Максим Неженец.

Вячеслав Рыжков