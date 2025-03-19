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Коммерсантъ FM
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Выручка Bentley упала до пятилетнего минимума

Сегодня, 19 марта, британский производитель автомобилей класса люкс Bentley Motors сообщил, что по итогам 2024 года его операционная прибыль составила €373 млн, что на 37% меньше, чем годом ранее. Общая выручка компании снизилась по сравнению с 2023 годом на 10% до €2,65 млрд. Это минимальный показатель за последние пять лет.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Опрошенные Reuters эксперты объясняют снижение показателей Bentley, входящей в состав немецкой Volkswagen Group, падением спроса на автомобили в Китае, где экономика пока не может восстановиться, испытывая последствия пандемии COVID-19. В то же время глава Bentley Motors Франк-Штеффен Валлизер заявил, что, «оценивая перспективы 2025 года, мы продолжим поступательное движение вперед, несмотря на нынешние проблемы глобального характера, нестабильную политическую и макроэкономическую обстановку». В ходе пресс-конференции финансовый директор Ян-Хенрик Лафренц отметил, что, если президент США Дональд Трамп введет обещанный им 25-процентный дополнительный тариф на импорт автомобилей в США, это отразится на розничных ценах. «Мы оцениваем разные сценарии, но в конце концов все это отразится на потребителях»,— сообщил топ-менеджер Bentley.

Евгений Хвостик

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