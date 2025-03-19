ФАС запретила строить крематорий в Сочи по концессии

Планы по строительству крематория в Сочи отложены из-за запрета участия в проекте частного инвестора. Соответствующее разъяснение мэрии дала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, сообщил «Ъ-Сочи» заместитель главы города-курорта Петр Северов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В мае 2024 года администрация Сочи направила в ФАС письмо с просьбой разъяснить возможность строительства крематория в рамках концессионного соглашения. «В полученном ответе ФАС России сообщила, что, согласно закону “О концессионных соглашениях”, перечень объектов, в отношении которых могут заключаться концессионные соглашения, не содержит объектов похоронного назначения, включая крематории. Таким образом, строительство крематория на территории Сочи в рамках концессионного соглашения не представляется возможным»,— констатировал господин Северов. Он отметил, что бюджетное финансирование на строительство объекта сейчас не предусмотрено.

Создание крематория учтено в генеральном плане Сочи. Строительство объекта предусмотрено на земельном участке площадью 100 тыс. кв. м в Адлерском районе в селе Илларионовка.

Партнер Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский: «Отсутствие бюджетного финансирования и невозможность привлечения частных инвестиций через механизм концессии существенно усложняет реализацию проекта в ближайшее время. Первый путь решения данной проблемы — выделение средств на строительство из муниципального или регионального бюджета. Еще один путь — использование иных форм ГЧП, отличных от концессии. Например, строительство можно попытаться осуществить в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве в соответствии с Федеральным законом №224-ФЗ “О государственно-частном партнерстве”. Данный закон содержит более гибкие механизмы взаимодействия публичной власти и частных инвесторов».

Андрей Куценко