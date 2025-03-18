В Екатеринбурге возбуждено дело о хулиганстве после стрельбы у храма

Следственным отделом регионального СКР по Ленинскому району Екатеринбурга возбуждено уголовное дело о хулиганстве после стрельбы у православного храма Большой Златоуст в районе улицы Малышева, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, вечером 18 марта мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета возле храма. Подозреваемый, уроженец Алтайского края 1995 года рождения. «Сотрудниками полиции при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии подозреваемый был задержан по месту жительства в одной из квартир по улице Молотобойцев в Екатеринбурге, сопротивления он не оказал. В беседе с сыщиками он принес извинения за свой поступок»,— сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В отношении задержанного возбуждено дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ему грозит до 7 лет лишения свободы. В настоящее время проводятся следственные действия, допрашиваются свидетели. Следствие намерено ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

Полиция изучает записи камер видеонаблюдения и устанавливает возможных очевидцев происшествия.

Полина Щуцкая