Сенат Колумбии заблокировал законопроект о трудовой реформе президента Петро

Сенат Колумбии 18 мартак заблокировал законопроект о трудовой реформе, предложенной левым президентом Густаво Петро. Законопроект о здравоохранении и труде, который предусматривал среди прочего увеличение выплат работникам, являлся частью программы президента по социальным реформам, которую тот анонсировал во время своей предвыборной кампании, но так и не смог осуществить за два с половиной года нахождения у власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Luisa Gonzalez / Reuters Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Законопроект был отклонен после того, как большинство из 14 сенаторов, входящих в комитет, проголосовали против, сообщило агентство Reuters.

Параллельно с заседанием комитета Сената в Колумбии 18 марта прошли многотысячные марши в поддержку президента и его реформ. Как писало издание The City Paper Bogot, в одной только столице на улицы вышли около 40 тыс. человек.

Сам колумбийский лидер выступил перед сторонниками на главной площади Боготы с 30-минутной речью, во время которой обрушился с резкой критикой на законодателей, лидеров бизнеса и мэра Боготы Карлоса Фернандо Галана. Густаво Петро заверил, что правительство будет настаивать на проведении в стране плебисцита с целью дать возможность гражданам проголосовать за законы о здравоохранении и труде.

Попытки Густаво Петро пересмотреть систему социального обеспечения в Колумбии и законы о труде неоднократно блокировались законодательными и судебными органами. Последний раз законопроект о трудовой реформе был отклонен комитетом Сената в 2023 году. Господин Петро неоднократно обвинял в блокировании реформ влиятельные деловые круги.

Анастасия Домбицкая