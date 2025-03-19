Министерство спорта РФ ведет работу по организации матча между игроками КХЛ и НХЛ

Министерство спорта ведет работу по организации матча между игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ), приводит слова министра спорта Дегтярева ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр спорта РФ Михаил Дегтярев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Министр спорта РФ Михаил Дегтярев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Это отличная идея, мы уже начали прорабатывать матчи между игроками КХЛ и НХЛ. Пока сложно назвать даты, но мы уже ведем работу», – сказал Дегтярев.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил: «Хотелось бы, чтобы игроки КХЛ и США в ранге сборных выступили под национальными флагами и в России, и в США».

Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что президент США Дональд Трампом поддержал идею президента России Владимира Путина провести матч между игроками КХЛ и НХЛ.

Пресс-служба НХЛ заявила ESPN, что с их стороны «было бы неуместно давать комментарии», поскольку они «не были участниками этих обсуждений».

Таисия Орлова