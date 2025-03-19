Сборная России сыграла на разрыв Гренады

В первом товарищеском матче в 2025 году сборная России разгромила — 5:0 — очередного доставшегося неказистого спарринг-партнера. А главным событием ее московской встречи против гренадской команды стал гол на излете первого тайма Артема Дзюбы, превративший его в единоличного владельца рекорда по забитым за российскую команду мячам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 31-й гол за сборную России, сделавший его лучшим бомбардиром в истории команды, Артем Дзюба (№22) забил в ворота гренадцев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ 31-й гол за сборную России, сделавший его лучшим бомбардиром в истории команды, Артем Дзюба (№22) забил в ворота гренадцев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Понятно, за кем в первую очередь (а может, и во вторую, и в третью) собирались следить в этом матче все, кто сидел на трибунах «ВТБ Арены». Он же как-то слишком походил на бенефис, устроенный в честь одного-единственного футболиста. Разве не ради этой встречи в сборную вдруг вернули не выступавшего за нее с 2021 года, то есть все то время, что ее тренирует Валерий Карпин, Артема Дзюбу? Разве просто так 36-летнему ветерану отдали капитанскую повязку? В львиной доле тех товарищеских игр, что проводит во время своей вынужденной международной изоляции российская команда, трудно найти фишку, изюминку. А тут она прямо режет глаз. Недавно Дзюба стал рекордсменом российского футбола просто по забитым в официальных матчах голам. Но рекорд-то по голам за сборную он по-прежнему делил с Александром Кержаковым: у обоих ровно по три десятка.

А Дзюба удивлял. Первое заметное действие не удар по воротам, а эстетский пас пяткой. Второе — опять пас, скидка головой, снова не нашедшая адресата… А все-то думали, что будет бить и бить. Но искал партнеров.

А еще взгляд цеплялся за тот факт, что вообще-то сборная Гренады все-таки не походила на брунейскую, свою соседку по рейтингу Международной федерации футбола (FIFA), также располагающуюся в его подвальной части. Брунейцев россияне без Дзюбы в ноябре разнесли со счетом 11:0, столкнувшись с сопротивлением такого уровня, что, наверное, и у клуба отечественной второй лиги, доведись ему выйти на поле, оно было бы поплотнее. Но сейчас какое-никакое сопротивление было. Хотя бы физическое: и повыше гренадцы брунейцев, и поплечистее — тоже какой-никакой плюс.

Так что моментов сборной России пришлось ждать чуть ли не четверть часа. Причем появились они опять же не у Артема Дзюбы. Данил Пруцев — вот кто очутился на авансцене вместо него. Сначала, правда, ему не повезло: стрелял на убой, но угодил в перекладину. Однако вскоре все сложилось как надо. Пас Лечи Садулаева, терзавшего слева гренадскую оборону, был хорош, а Пруцев его не запорол.

Еще через некоторое время Артем Дзюба наконец получил свой шанс. Не шанс, а шансище. Партнеры сделали для него все, что могли. Но, справедливости ради, мяч немножко неудобно лег на ногу — пришлось выкручиваться, подсекая мяч с линии вратарской над голкипером Чадом Филиппом. Так что и в этом эпизоде с рекордом не срослось.

А дальше был долгий отрезок, когда на поле шел такой футбол, что вряд ли вдохновит на новые шутки и анекдоты по поводу специфики последних игр сборной России и ее оппонентов. Не то чтобы равный, конечно, но и не то чтобы в одну калитку. Гренадцы упирались и огрызались. А выражение лица Валерия Карпина, и так-то предпочитающего сдержанность, приобрело какой-то совсем кислый оттенок. Что-то ему явно не нравилось.

Взрыв, уже, можно сказать, нежданный, случился, когда гости наверняка были уверены, что уйдут отдыхать в отличном настроении, уступая с почетным счетом. Но Арсен Адамов отправил мяч в сетку, подобрав отскок, а буквально через минуту состоялось и то событие, без которого встреча смотрелась бы странно. На сей раз пас Артему Дзюбе от увидевшего, что впереди есть пустой коридор, Алексея Батракова был исключительно удобным. С такого грех не забить. И совладелец рекорда превратился в рекордсмена единоличного.

После перерыва Дзюба добавил в персональную статистику еще и голевой пас — Даниилу Фомину. А на скамейку запасных, освобождая место Ивану Сергееву, он под падающим с неба градом уселся уже после того, как Зелимхан Бакаев увеличил отрыв. Впрочем, было видно, что до брунейских цифр никак не добраться: и времени остается маловато, и сборная Гренады не походила на команду, готовую после оплеух напрочь расклеиться. В общем, дело ограничилось одним рекордом.

Следующий товарищеский матч ждет сборную России на том же стадионе во вторник, 25 марта. И в нем у нее будет соперник посерьезнее гренадцев. Сборная Замбии обитает в подвале не второй, а первой сотни рейтинга FIFA.

Алексей Доспехов