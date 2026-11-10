«Испытать мощь тайфуна, ураганного ветра и оползней»
Анна Кулецкая — о том, почему люди готовы покупать симуляцию катастроф
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Зачем туристы платят за страдания и страх? Такими вопросами задаются пользователи соцсетей под видео с очередным странным трендом. Речь о так называемых темных турах, которые вызывают все больший интерес в Китае. Там можно пережить катаклизмы и известные трагедии.
Вирусную популярность приобрела одна из компаний, которая десять лет снимала документальные фильмы в экстремальных условиях. Два года назад ее организаторы открыли для всех желающих комплекс площадью 200 тыс. квадратных метров. Здесь можно побывать в симуляции стихийных бедствий и на себе испытать разрушительную мощь тайфуна, ураганного ветра и оползней. Дневная программа обойдется примерно в 1,5 тыс. юаней, это чуть меньше 20 тыс. руб.
Как пишет Guardian, интерес к таким тренировкам объясняется в том числе реальными рисками. В прошлом году Китай зафиксировал рекордное с начала наблюдений количество жарких дней и пережил десять тайфунов. Еще в 2024 году местным властям поручили развивать иммерсивное обучение действиям при катастрофах. Центры безопасности, музеи и тренировочные площадки стали использовать симуляторы для подготовки людей к реальным кризисам.
Но работает ли прививка от стресса? В когнитивно-поведенческой терапии такой инструмент есть. Он позволяет человеку заранее понять свою реакцию на стресс, освоить способы совладания и постепенно применять их в жизни. Исследования показывают, что симуляции помогают отрабатывать конкретные навыки. Но данных пока недостаточно, чтобы утверждать, что человек, переживший искусственный тайфун, станет более стрессоустойчивым. Как отмечают нейробиологи, научиться эвакуироваться еще не значит разучиться бояться.