«Испытать мощь тайфуна, ураганного ветра и оползней»

Но работает ли прививка от стресса? В когнитивно-поведенческой терапии такой инструмент есть. Он позволяет человеку заранее понять свою реакцию на стресс, освоить способы совладания и постепенно применять их в жизни. Исследования показывают, что симуляции помогают отрабатывать конкретные навыки. Но данных пока недостаточно, чтобы утверждать, что человек, переживший искусственный тайфун, станет более стрессоустойчивым. Как отмечают нейробиологи, научиться эвакуироваться еще не значит разучиться бояться.