Из отряда «Барс-Белгород» вернулась глава округа Светлана Халеева

Из отряда «Барс-Белгород» вернулась глава Алексеевского округа Белгородской области Светлана Халеева, которая провела там месяц. Об этом она сообщила на странице в социальной сети «ВКонтакте». Госпожа Халеева отметила, что получила «ценный опыт и полезные знания» и возвращается к привычным обязанностям. Совет депутатов Алексеевского городского округа избрал ее главой муниципалитета в июле 2024 года.

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На этой неделе в отряд «Барс-Белгород» отправился глава Новооскольского округа Андрей Миськов. Ранее службу прошли и вернулись на посты главы Волоконовского района Сергей Бикетов и Яковлевского округа Олег Медведев, а также региональные министры образования и здравоохранения Андрей Милехин и Андрей Иконников.

О том, какие жалобы были к экс-главе Алексеевского городского округа — в материале «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова