Власти Ямала установят 1 тысячу видеокамер в регионе до конца 2025 года

В единую систему видеонаблюдения (ЕСВ) Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) подключат 1 тыс. камер до конца 2025 года, сообщил в ходе доклада о положении дел в регионе губернатор Дмитрий Артюхов. По его словам, за пять лет число видеокамер в округе увеличилось в семь раз и составило 4 988 в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Видеокамерами охвачены все крупные транспортные узлы, основные общественные места, социальные объекты и многие дворы. Продолжаем эту работу, потому что видим реальный эффект. За последние годы в разы выросло количество раскрытых преступлений»,— пояснил господин Артюхов.

Губернатор добавил, что в 2024 году с использованием ЕСВ было раскрыто 373 преступления, в 2023 году — 145. «Правительство Ямала продолжит оказывать посильную поддержку силовым ведомствам»,— подчеркнул Дмитрий Артюхов. По его словам, в 2025 году в округе завершат строительства центра для отряда спецназначения Росгвардии в Ноябрьске, его сотрудников обеспечат жильем. «Ввели доплаты для начинающих специалистов и участковых полиции в отдаленных поселениях»,— добавил глава Ямала.

Ранее ЯНАО вошел в тройку лидеров среди субъектов РФ по использованию искусственного интеллекта. Каждая четвертая камера в округе оснащена технологией искусственного интеллекта, которая помогает искать пропавших без вести, преступников и правонарушителей. В общественном транспорте региона установлены «умные» системы, которые позволяют получать информацию о реальном числе пассажиров, востребованности маршрутов и загруженности автобусов в определенные интервалы времени.

Василий Алексеев