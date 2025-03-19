В Марий Эл у нетрезвого водителя забрали авто и оштрафовали на 200 тыс. рублей

В Йошкар-Оле у мужчины конфисковали автомобиль за вождение в нетрезвом виде и назначили ему штраф в размере 200 тыс. руб. Об этом сообщает прокуратура Марий Эл.

Ранее автомобилист привлекался к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения. Но в июле 2024 года он вновь сел за руль в нетрезвом виде и был остановлен сотрудниками ДПС.

Суд назначил ему штраф и лишил прав на 2 года. Его автомобиль конфисковали в собственность государства.

Дарья Сайфиева