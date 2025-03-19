Администрация Туймазов отозвала иск к отцу ребенка с ОВЗ из-за обращения к Путину

Туймазинский межрайонный суд прекратил производство по иску городской администрации к трем жителям Туймазов о защите деловой репутации, следует из вынесенного судом определения.

Как сообщал «Ъ-Уфа», среди ответчиков был Марат Закиров, воспитывающий сына-инвалида. По данным истца, господин Закиров распространил во «ВКонтакте» видеообращение к президенту Владимиру Путину с критикой местной администрации, которая якобы не явилась на собрание горожан по поводу ремонта улицы.

В определении суда указано, что поскольку спорная видеозапись была удалена, иск был отозван.

Венера Хисамова