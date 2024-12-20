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Администрация Туймазов подала иск на отца ребенка с ОВЗ из-за обращения к Путину

Туймазинский межрайонный суд назначил на 23 декабря собеседование по гражданскому иску городской администрации к трем жителям Туймазов. В заявлении (копия есть у «Ъ-Уфа») истец требует признать не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию сведения, распространяемые ответчиками в социальных сетях.

Среди ответчиков — Марат Закиров, воспитывающий сына-инвалида. В заявлении приводятся материалы, ставшие причиной его подачи. К авторству господина Закирова в том числе причисляют видеообращение к президенту Владимиру Путину с критикой администрации, которая не явилась на собрание горожан по поводу ремонта городской улицы.

Истец просит суд обязать ответчика опровергнуть изложенные в видеоролике «путем удаления записей со своих страниц и страниц пабликов» и комментариев к ним.

В администрации Туймазов «Ъ-Уфа» иск не прокомментировали.

Венера Хисамова

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