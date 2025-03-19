На остановках в Перми установят рекламные лайтбоксы

На остановках общественного транспорта в Перми может появиться новый тип рекламных конструкций — лайтбоксы, которые будут устанавливаться в стенки остановочных павильонов. Проект изменений в правилах благоустройства, предусматривающий появление лайтбоксов, был представлен на заседании комитета по экономическому развитию гордумы Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как сообщается на сайте гордумы, сейчас правила благоустройства города Перми не предусматривают установку лайтбоксов на остановочных павильонах. Проект решения устанавливает требования к конструктивным элементам, размерам и информационному полю такой рекламной конструкции. Реклама в лайтбоксе может быть статичной или цифровой, при этом есть обязательное условие — наличие подсветки.

В 2025 году администрация планирует выставить на торги 40 остановочных павильонов, на которых могут быть установлены лайтбоксы. По итогам будет заключен договор долгосрочной аренды муниципального имущества, предусматривающий поступление арендной платы в бюджет города. Устанавливать и содержать рекламную конструкцию будет сам арендатор.

По словам начальника департамента транспорта администрации Перми Анатолия Путина, лайтбоксы будут устанавливаться на новых павильонах стандартного размера. На остановках, где стенки узкие, размещение таких конструкций не планируется. Сейчас речь идет о павильонах по ул. Ленина, Сибирской и шоссе Космонавтов.