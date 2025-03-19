В рамках банкротства ООО «Кузбасс майнинг» оспорены сделки на 1,4 млрд рублей

И. о. конкурсного управляющего новокузнецкого ООО «Кузбасс майнинг» (оказывает услуги в сфере добычи полезных ископаемых) Дмитрий Лазарев объявил о подаче заявлений об оспаривании двух сделок. Их сумма составляет 1,41 млрд руб., указано на сайте единого реестра сведений о банкротствах.

В одном случае ответчиком выступает ООО «Регион 42», в пользу которого ООО «Разрез Кийзасский» за счет ООО «Кузбасс майнинг» с 1 сентября 2022 года по 7 августа 2023-го выплатило 959,2 млн руб. Платежи были произведены в рамках соглашений об исполнении обязательств третьим лицом. Во втором случае оспорены лизинговые платежи должника в пользу ПАО «Трансфин-М» на 451 млн руб.

В обоих случаях заявлено также о применении последствий недействительности сделок и о взыскании процентов за пользование средствами — 296,2 млн руб. в первом случае и 143,15 млн руб. во втором. В споре с ПАО «Трансфин-М» на его имущество на 594 млн руб. арбитражный суд Кемеровской области наложил арест.

ООО «Регион 42» расположено в поселке Тальжино (пригород Новокузнецка), работает с 2008 года, занимается автогрузовыми перевозками. В ноябре прошлого года Дмитрий Лазарев подал иск о привлечении этой компании к субсидиарной ответственности в деле о банкротстве ООО «Кузбасс майнинг». Ее размер будет определен по окончанию расчетов с кредиторами. Кроме того, на 305,7 млн руб. привлечен к такой же ответственности новокузнецкий предприниматель Владимир Рычков.

Игорь Лавренков