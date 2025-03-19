Новороссийского перевозчика банкротят из-за долга по налогам

Арбитражный суд Краснодарского края рассматривает исковое заявление Инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) России по Новороссийску о признании ООО «Новоструг» банкротом. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Федеральная налоговая служба России обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании ООО «Новоструг» несостоятельным (банкротом). Определением суда заявление было принято к рассмотрению. Помимо ФНС России, исковые требования заявила также ассоциация «МСРО ПАУ».

Судебное разбирательство о признании ООО «Новоструг» банкротом было отложено. Должник предоставило в суд ходатайство об отложении судебного заседания. Суд счел его обоснованным. До судебного заседания ответчик должен предоставить в суд документы бухгалтерской отчетности, а в случае исполнения обязательств – доказательства оплаты задолженности.

ООО «Новоструг» зарегистрирована в Новороссийске в 2010 году. Компания занимается пассажирскими перевозками. Директором выступает Валерий Гугушвили.

Алена Воробьева