Осужденный за убийство Немцова будет переведен в чеченскую колонию

Хамзат Бахаев, один из фигурантов делау об убийстве политика Бориса Немцова, смог добиться перевода в колонию на территории Чечни. Как передают «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы, заключенный требовал этого, чтобы быть ближе к своим родственникам. До этого он отбывал наказание в колонии в Кировской области в ИК-11 Кирово-Чепецка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хамзат Бахаев

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Хамзат Бахаев

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Сначала просьбу о переводе в другой регион Бахаев подал в Федеральную службу исполнения наказаний. После отказа ФСИН Хамзат Бахаев обратился в суд, который установил, что пребывание в колонии в Кировской области лишает заключенного возможности видеться с родственниками и обязал ФСИН пересмотреть решение. В пользу истца также взыскано 5 тыс. руб.

Бахаев будет переведен в ИК-2 в Чернокозово. Он также потребовал компенсации в размере 100 тыс. руб. за задержку в исполнении решения. Суд иск осужденного отклонил.

Борис Немцов был застрелен в Москве на Большом Москворецком мосту вечером 27 февраля 2015 года. В июле 2017 года Хамзату Бахаеву и еще четверым обвиняемым были вынесены приговоры. Хамзата Бахаева приговорили к 11 годам тюрьмы. Заказчиком убийства считается бывший офицер батальона «Север» внутренних войск МВД Руслан Мухудинов.

В сентябре 2024 года стало известно, что другой фигурант по делу об убийстве господина Немцова Темирлан Эскерханов был освобожден из колонии и направился в зону специальной военной операции.

Подробнее об убийстве Бориса Немцова — в спецпроекте «Ъ».