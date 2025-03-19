В специях и приправах нашли кишечную палочку и канцерогены

Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) направил письмо (есть у «Ъ») премьер-министру Михаилу Мишустину с результатами исследований, выявивших массовые нарушения качества специй. В 50% исследуемых образцов обнаружено превышение норм по содержанию вредных веществ, включая канцерогены, мутагены и токсичные элементы.

Согласно данным НСЗПП, в «Приправе для шашлыка» бренда «Приправыч» и «Приправе универсальной» бренда «Спайс мастер» показатели КМАФАнМ (количество микроорганизмов, включая патогенные) превышены в 40 раз. Наибольшее количество нарушений по наличию бактерий группы кишечной палочки выявлено у продукции АО «Проксима»: «Приправа для холодца и зельца», «Приправа для блюд из картофеля» и «Перец черный молотый».

НСЗПП предлагает правительству ввести минимальные розничные цены (МРЦ) на специи, обязательную регистрацию поставщиков сырья в реестре Минпромторга и включить приправы в перечень продукции, подлежащей усиленному контролю качества. Глава союза Павел Шапкин считает, что МРЦ должны применяться только к экономсегменту, чтобы вытеснить некачественную продукцию. По его мнению, цена ниже 500 рублей за 1 кг на перец или паприку — признак суррогата.

Подробнее об этом читайте в материале «Приправная точка регулирования».