Приправная точка регулирования

Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) просит правительство РФ ужесточить контроль за оборотом специй и приправ. На эту продукцию предлагается ввести минимальные розничные цены и усилить проверку ее качества. Инициатор идеи подкрепляет свои предложения ростом на рынке суррогатных пряностей. Если в начале прошлого года пороговые показатели нарушений были выявлены лишь в нескольких исследуемых образцах, то в 2025 году — уже у половины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо, где Национальный союз защиты прав потребителей просит премьер-министра Михаила Мишустина принять меры по ужесточению рынка приправ и специй. Среди предлагаемых мер — возможное введение минимальных розничных цен (МРЦ; такой механизм практикуется на алкогольном и табачном рынках), обязательная регистрация в реестре Минпромторга всех поставщиков сырья. Еще одно предложение — включить приправы и специи в перечень продукции, подлежащей усиленному контролю качества, аналогично молочной продукции и детскому питанию.

В НСЗПП необходимость предлагаемых мер обосновывают результатами проведенных исследований в аккредитованных лабораториях: они выявили снижение качества приправ и специй.

Если в феврале—марте 2024 года пороговые показатели КМАФАнМ (определяет в том числе наличие в продуктах канцерогенов, мутагенов, токсичных веществ) были выявлены лишь в нескольких исследуемых образцах, то в 2025 году — уже в 50% образцов.

Так, приводятся в письме НСЗПП данные, в «Приправе для шашлыка» под товарным знаком «Приправыч», а также в «Приправе универсальной» под товарным знаком «Спайс мастер» обнаружено превышение допустимых норм КМАФАнМ в 40 раз. Наибольшее количество нарушений по показателю наличия бактерий группы кишечной палочки выявлено у продукции АО «Проксима» под товарным знаком «Приправыч» («Приправа для холодца и зельца», «Приправа для блюд из картофеля», «Перец черный молотый»).

В аппарате премьер-министра на запрос “Ъ” не ответили. Также поступили в Минпромторге, куда НСЗПП направил аналогичное обращение. Однако, по словам главы союза Павла Шапкина, организация получила уведомление от аппарата Михаила Мишустина, что ее обращение будет рассмотрено профильными ведомствами.

По мнению господина Шапкина, МРЦ на пряности должны действовать только на продукцию экономсегмента. Эта мера должна вытеснить с рынка некачественные приправы и специи, считает эксперт.

Если перец или паприка продаются дешевле 500 руб. за 1 кг, то это один из первых признаков суррогатной продукции, считает господин Шапкин. По подсчетам ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет производителей и поставщиков продуктов питания), средние розничные цены на черный перец-горошек в конце 2024 года превысили 2,02 тыс. за 1 кг, что на 8,5% больше год к году.

Сейчас производство и продажа специй и приправ регулируются наднациональными техническими регламентами, поэтому предложение новых ограничительных мер вызывает сомнение, считают в Институте развития предпринимательства и экономики. Там подчеркивают, что регулирование цен не является «эффективным инструментом для обеспечения безопасности продукции, а скорее создает дополнительный административный барьер».

Ярослав Гашек, чешский писатель, «Похождения бравого солдата Швейка», 1923: «Человек интеллигентный, приготовляя подливку из лука, возьмет сначала всякой зелени понемногу, потушит ее в масле, затем прибавит кореньев, перцу, английского перцу, немного мускату, имбирю».

Сегодня никто не регулирует контрафакт на рынке специй и приправ, констатирует исполнительный директор «Айдиго» (крупный российский производитель пряностей) Руслан Бабицын. Он отмечает, что в ближайшее время ожидается изменение в законодательстве, которое введет систему маркировки для этих категорий. Однако на первых порах проследить качество сырья, покупаемого у зарубежных поставщиков, будет по-прежнему сложно, добавляет он.

Дополнительные меры вроде МРЦ могут быть как раз связаны с усилением регулирования поставляемой продукции, не исключает господин Бабицын. По его словам, это может привести к заметному подорожанию подобной продукции, но принципиально на продажах сказаться не должно. По данным аналитической компании «Нильсен», с января 2024 года по январь 2025 года натуральные продажи приправ и специй сократились на 1,4%, а денежные, напротив, увеличились на 10%.

В «Котани» (занимается поставками и реализацией в России продукции австрийской Kotanyi), а также «Проксиме» (бренд «Приправыч») на запрос “Ъ” не ответили. В Nestle (бренд Maggi, Kooh) от комментариев отказались.

Владимир Комаров