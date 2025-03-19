Трамп: Китай очень сильно нуждается в торговле с США

Президент США Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин стремится установить хорошие отношения с американской администрацией, чтобы улучшить торговлю между государствами. По словам главы Белого дома, на данном этапе переговоры между Пекином и Вашингтоном проходят успешно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria / Reuters Фото: Carlos Barria / Reuters

«У нас есть свои переговоры с председателем Китая Си, он хочет поладить, и мы хотим поладить с ним, и нам это удастся»,— сказал Дональд Трамп в интервью Fox News (цитата по Skynews).

Дональд Трамп считает, что КНР заинтересована в диалоге с Америкой, так как китайская экономика по-прежнему зависит от торговли с США. «Китай нуждается в нас в плане торговли очень сильно»,— подчеркнул американский президент. При этом господин Трамп заявил, что США необходимо выровнять дефицит в торговле с КНР. «Сейчас у нас дефицит более триллиона долларов. В это даже не верится»,— заключил президент.

В феврале США ввели 10% пошлины на всю китайскую продукцию. В ответ на это Пекин ввел 15% тарифы на поставки американского СПГ. 4 марта Соединенные Штаты удвоили пошлины.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Перестройка мировой торговли на ходу».