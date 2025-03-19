С начала года жители Татарстана разместили более 42,9 тыс. резюме с отметкой о готовности к переезду. Из них 62% составляют мужчины, а 38% — женщины. Об этом сообщает пресс-служба платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 62% мужчин готовы уехать из Татарстана ради нового места работы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ 62% мужчин готовы уехать из Татарстана ради нового места работы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По возрастным группам наибольшее желание покинуть республику проявляют соискатели в возрасте 30–40 лет — эта категория составляет 35% от общего числа резюме. На втором месте оказались молодые люди 18–30 лет, чьи резюме составили 33% от общего объема.

Среди тех, кому 40–50 лет, доля готовых к переезду достигает 19%. Меньше всего стремятся уехать пожилые соискатели: среди 50—60-летних таких всего 6%, а старше 60 лет — лишь 1%.

В профессиональном плане чаще всего готовы к переезду менеджеры по продажам и работе с клиентами — их резюме составляют 8% от общего числа. На втором месте руководители проектов (5,6%). Тройку лидеров замыкают программисты и разработчики (5%). Четвертое место занимают инженеры-конструкторы и проектировщики, на долю которых приходится 4% резюме.

Что касается зарплатных ожиданий, то большинство татарстанцев (29%), готовых к переезду, рассчитывают на доход в диапазоне 65–135 тыс. руб. 12% соискателей в случае переезда ожидают заработную плату от 135 до 200 тыс. руб., а 5,5% указывают сумму в пределах 200–270 тыс. руб. При этом 16% готовы согласиться на переезд даже при зарплате до 65 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что жители казанцы желают своим детям заработную плату в размере 200 тыс. руб.

Артём Дергунов