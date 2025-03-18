Жители Казани желают своим детям заработную плату в размере 200 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казанцы желают своим детям зарплату в 200 тыс. рублей

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Казанцы желают своим детям зарплату в 200 тыс. рублей

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Наименьший уровень дохода — от 50 до 100 тыс. руб. — удовлетворил бы лишь 7% респондентов. Чуть больше — 29% — предпочли бы видеть заработок своих детей в диапазоне 100–150 тыс. руб. Еще 32% участников назвали оптимальной сумму в пределах 150–200 тыс. руб.

Доход в размере 200–300 тыс. руб. устроил бы 7% опрошенных, а сумма от 300 до 500 тыс. руб. была бы приемлемой для 12%. 5% участников исследования рассчитывают на сумму в диапазоне от 500 тыс. до 1 млн руб.

Еще 7% родителей надеются, что их дети будут зарабатывать более 1 млн руб. ежемесячно.

Артём Дергунов