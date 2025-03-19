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Врио главы Ненецкого автономного округа стала Ирина Гехт

Бывшему первому заместителю губернатора Челябинской области Ирине Гехт президент России Владимир Путин предложил должность временно исполняющего обязанности главы Ненецкого автономного округа, и она согласилась. Информацию подтвердили в пресс-службе правительства РФ.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин отметил, что Ирину Гехт ждет «другая работа», поскольку нужно работать с людьми «напрямую». Экс-замгубернатора Челябинской области заявила о своей готовности к выполнению задач и добавила, что Ненецкий АО станет основой стратегии развития Арктической зоны.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил госпожу Гехт с назначением.

«Вы трудились на Южном Урале, приобрели здесь значительную часть опыта. Уверен, что во главе такого непростого, но перспективного региона, как Ненецкий автономный округ, Вам пригодятся компетенции и лучшие практики, накопленные в годы работы в правительстве Челябинской области. Желаю Вам крепкого здоровья, новых профессиональных успехов, большой энергии и надежных единомышленников для реализации всех задач и планов!» — отметил глава региона.

Ирина Гехт стала первым вице-губернатором в 2019 году после назначения Алексеем Текслером на этот пост. Она курировала социальный блок. В мае прошлого года была назначена председателем правительства Запорожской области. Однако в январе текущего года стало известно, что она переходит на новую работу.

Виталина Ярховска

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