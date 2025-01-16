Бывший первый заместитель Челябинской области Ирина Гехт, менее года назад возглавившая правительство Запорожской области, уходит в отставку. Она переходит на новую работу, но не разглашает, куда именно. Источники в политических кругах говорят о назначении госпожи Гехт в федеральные структуры и оценивают это как повышение.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Гехт работала зампредом Запорожья восемь месяцев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Ирина Гехт работала зампредом Запорожья восемь месяцев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Правительство Запорожской области покидает председатель Ирина Гехт, ранее занимавшая должность первого заместителя губернатора Челябинской области. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Госпожа Гехт рассказала, что сейчас находится в отпуске с последующим переходом на другую работу, о которой сообщит «чуть позднее», поблагодарила коллег и жителей Запорожской области за полученный опыт. «Это важный этап в моей карьере. Во-первых, я столкнулась с новым профессиональным вызовом, поскольку спектр полномочий расширялся заметно дальше, чем социальная сфера, которой я посвятила много лет. Помогало то, что всегда старалась вникать в смежные отрасли — экономику, промышленность, аграрный сектор и так далее. Поэтому достаточно быстро влилась в курс дела. Во-вторых, Запорожская область находится на линии боевого соприкосновения, что, конечно, отражается на подходах к работе. Это и другой уровень оперативности, и совершенно иной уровень эмпатии по отношению к людям, и гораздо более серьезная степень погружения в действия, идущие в зоне СВО»,— написала Ирина Гехт.

По ее словам, неполный год работы в Запорожье «подарил знакомство с замечательными людьми». «С командой правительства региона и с губернатором Евгением Витальевичем Балицким расставались тепло и трогательно. Вместе мы смогли сделать многое — для пополнения областного бюджета, для запуска новых программ, разработки новых мер соцподдержки и не только. Уверена, что начинания получат достойное развитие, а Запорожская область и ее люди всегда будут занимать особое место в моем сердце»,— подчеркнула госпожа Гехт.

По информации источников “Ъ-Южный Урал” в политических кругах, Ирина Гехт будет работать «в федеральных структурах». Изменения в ее карьере оцениваются как повышение.

Глава Запорожья Евгений Балицкий отметил, что под руководством госпожи Гехт правительство «показало хорошие результаты по важнейшим направлениям жизнедеятельности региона», и выразил ей благодарность «за значительный вклад в развитие Запорожской области». Кто займет должность руководителя правительства региона не сообщается.

Ирина Гехт была назначена председателем правительства Запорожской области 17 мая 2024 года. При этом с конца апреля она работала на посту в качестве исполняющего обязанности, некоторое время совмещая с должностью первого заместителя губернатора Челябинской области. Южноуральское правительство госпожа Гехт покинула официально 7 мая 2024 года. Председателем главного исполнительного органа Запорожской области до нее почти два года был Антон Кольцов, до этого работавший первым вице-губернатором и главой правительства Вологодской области. Тогда источники “Ъ”, знакомые с ситуацией, утверждали, что причиной его отставки стал «сложный характер» губернатора Евгения Балицкого. По их словам, Антон Кольцов «хорошо справлялся» с задачами, стоявшими перед ним.

Челябинский политолог Сергей Зырянов отмечает, что новость об отставке Ирины Гехт стала неожиданной. «По всем признакам назначение Ирины Альфредовны в Запорожскую область было трамплином для занятия более высоких должностей. Очевидно, что работа там для чиновников такого уровня связана с риском для жизни. Но компенсация за эти риски тоже очевидна: это возможность продолжать карьеру в более комфортных условиях и на более высоких, возможно, федеральных должностях. Практика действительно показала, что Ирина Гехт много усилий приложила: в новом регионе все отмечали жесткий характер и железную управленческую руку в решении вопросов, стоящих перед властью. С этой точки зрения было все в порядке. Отставка — это неожиданная новость. Сейчас мы можем говорить только о версиях. Одна из них связана с особым стилем управления главы Запорожья, у которого сложились сложные отношения с предшественником Ирины Гехт. Вторая версия — ее успешную управленческую деятельность заметили в федеральных структурах и предложили интересную должность, какую, мы узнаем, скорее всего, в ближайшем будущем»,— сказал Сергей Зырянов.

Уральский политтехнолог Алексей Швайгерт отмечает, что пока нет информации о новом назначении Ирины Гехт, сложно оценивать причины ее отставки и передвижения по карьерной лестнице.

«Есть несколько сценариев, в том числе федеральный пост. Мне кажется, что сейчас любому чиновнику для назначения на хорошие должности и высокие посты необходимы дополнительные опции. В их числе, например, стажировка в новых регионах. Без тех или иных отличий получить место может быть непросто»,— считает эксперт. По мнению господина Швайгерта, нет ничего удивительно, в том, что Ирина Гехт руководила правительством Запорожья непродолжительное время. «Это ежедневная работа на рискованной территории. Люди выполняют там определенные задачи, показывают свои профессиональные навыки, возвращаются и переходят в какой-то другой статус»,— отметил Алексей Швайгерт.

Ирине Гехт 55 лет. Она родилась в городе Щучье Курганской области. В 1992 году окончила исторический факультет Челябинского государственного университета, в 1998-м аспирантуру вуза. Кандидат педагогических наук. Политическую карьеру Ирина Гехт начинала помощником депутата Госдумы от Челябинской области Михаила Гришанкова. С 2006 года заседала в общественной палате региона, в том числе занимала пост заместителя председателя. В 2010 году была назначена на должность замминистра социальных отношений Челябинской области, в 2011-м стала министром. В 2012 году действующий тогда губернатор Михаил Юревич назначил Ирину Гехт своим заместителем по социальным вопросам, а сменивший его в 2014-м Борис Дубровский делегировал ее в Совет федерации. В 2019 году после назначения главой Челябинской области Алексея Текслера госпожа Гехт вернулась в правительство региона на пост первого вице-губернатора, где курировала весь социальный блок. После перехода на работу в правительство Запорожья Ирина Гехт продолжала следить за жизнью Челябинской области. Например, она вступилась за главного врача челябинского регионального онкоцентра Дмитрия Ростовцева, арестованного в августе прошлого года по обвинению в мошенническом хищении бюджетных денег.

Юлия Гарипова