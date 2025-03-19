Задержан гулявший с ружьем по улицам житель Биробиджана

Житель Биробиджана задержан с ружьем на улице Трансформаторной сотрудниками ППС, следует из сообщения УМВД по Еврейской автономной области. 36-летний гражданин имел признаки опьянения. Документов на гладкоствольное оружие у него не оказалось. При осмотре по месту жительства задержанного полицейские обнаружили три банки с 270 г пригодного для использования пороха и 11 патронов.

Подозреваемый заявил, что в мае прошлого года, собирая в лесу в ущелье скалы черемшу, он нашел ружье, боеприпасы и порох. Все хранил у себя дома. Однако в этот день он поругался с женой и отправился к родителям, чтобы перенести к ним оружие.

Возбуждено уголовное дело о хранении, перевозке оружий и взрывчатых веществ (ч.1, ст. 222.1 УК). Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Дарья Балобанова, Биробиджан