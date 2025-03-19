Директор крупнейшей агрокомпании Камчатки задержан по подозрению в хищении цеха

В ИВС Петропавловска—Камчатского помещен задержанный руководитель муниципального АО «Заречное», сообщили «Ъ» в УМВД по Камчатскому краю в среду, 19 марта. Его подозревают в хищении (ч. 3 ст. 158 УК) модульного убойного цеха. АО «Заречное», самое крупное сельхозпредприятие региона, с 2009 года возглавляет Владимир Устименко.

По данным следствия, на июнь 2021 года фигурант имел финансовые обязательства перед своим знакомым, в том числе финансовые обязательства по оплате ремонтных работ по месту жительства директора. Стремясь освободить себя от материальных затрат и извлечь выгоду, руководитель предприятия решил расплатиться вверенным ему имуществом АО, а именно — зданием санитарного пропускника комплекса модульного убойного пункта стоимостью почти 800 тыс. руб., рассказали в полиции.

Ничего не подозревавший знакомый с согласия и одобрения директора прибыл на территорию предприятия с автомобилем, оборудованным грузоподъемным краном и грузовой платформой. В присутствии работников предприятия он погрузил контейнер и отвез на свой земельный участок.

Решается вопрос о переквалификации уголовного дела на ст. 160 УК («Присвоение или растрата»), что грозит подозреваемому заключением до шести лет.

Гузель Латыпова, Петропавловск—Камчатский