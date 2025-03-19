В Хабаровске локализовали пожар в 10-этажном доме

Пожарные локализовали возгорание в 10-этажном доме на улице Чехова в Хабаровске, сообщили в ГУ МЧС России по региону. В квартире на восьмом этаже загорелись мебель и балкон. О пожаре стало известно около 9:00 по местному времени (2:00 мск).

Уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет. «Из подъезда самостоятельно и с помощью пожарных свои квартиры покинули 21 человек, в том числе 4 ребенка»,— говорится в сообщении в Telegram-канале.

Сейчас пожарные проводят проливку и разбор места возгорания.