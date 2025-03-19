В Хабаровском крае начали подготовку к периоду паводков и природных пожаров

Силы и средства МЧС, представители различных органов власти региона и местного самоуправления принимают участие в стартовавших в Хабаровском крае командно-штабных учениях. Рассчитанные на два этапа учения включают практические мероприятия по подготовке к паводкоопасному периоду и пожароопасному сезону, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Первый день посвящен вопросам подготовки к весенним паводкам. Отрабатывались как превентивные меры, так ликвидация последствий. По вводным данным, в пяти муниципалитетах в опасную зону попали жилые дома, участки дорог и ряд различных хозобъектов. На заседании КЧС региона прозвучали доклады о принимаемых мерах, резервах, обеспечении условий жизнедеятельности населения.

Практические мероприятия проходили на территории часто попадающего под затопление села Корсаково-2 близ Хабаровска. Со ссылкой на замначальника ГУ МЧС по гражданской обороне и защите населения Андрея Прокопенко сообщается, что было привлечено порядка 400 человек и около 90 единиц техники, также применялись воздушные суда МЧС России, беспилотные авиационные системы.

Далее предстоят противопожарные учения.

Эрнест Филипповский, Хабаровск