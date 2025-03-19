На Камчатке министр обнародовал сведения о доходах

Министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал данные о доходах и имуществе за 2024 год. Вероятно, это пока единственный в этом году в РФ такой поступок регионального чиновника. Общая сумма дохода превысила 5,5 млн руб., налог с него чиновник уплатил в размере почти 718 тыс. руб. Также ему уже более 10 лет принадлежат две квартиры. Машиной Toyota Carib 1998 года выпуска чиновник «очень доволен более 14 лет».

По его мнению, публичное декларирование доходов и имущества публичными должностными лицами в рамках законодательства о противодействии коррупции — это нормальная цивилизованная практика. «Жаль, что сейчас необязательная. Не слышал, чтобы кто-то в крае или в целом в России последовал моему примеру, но, уверен, коллеги не заставят себя ждать, тем более в выборный год»,— заметил Алексей Кумарьков.

В рамках законодательства о противодействии коррупции, чиновники и депутаты обязаны ежегодно декларировать свои доходы, имущество, а также расходы. Однако после начала СВО им было разрешено не обнародовать эти сведения. В последний раз некоторые чиновники Камчатки опубликовали данные о своих доходах в 2023 году. Тогда доход господина Кумарькова составлял чуть более 4,3 млн руб.

По данным «Ъ», министр еще в конце февраля написал заявление об увольнении, однако губернатор Владимир Солодов до сих пор его не подписал.

Гузель Латыпова, Петропавловск—Камчатский