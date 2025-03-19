Гражданам хватает на благотворительность

Доля граждан, подающих милостыню, сократилась с 30% до 23% за последнее десятилетие. К таким выводам пришли специалисты Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, проведя социологическое исследование. Половина опрошенных заявили, что в прошлом году жертвовали деньги на благотворительность в разных формах. Лишь 4% помогают нуждающимся через профессиональные благотворительные фонды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В 2024 году половина россиян участвовали в благотворительности: каждый десятый (10%) жертвовал деньги часто, примерно каждый третий (34%) — редко, хотя и неоднократно, и 6% совершили пожертвование только единожды. Об этом говорят результаты ежегодного всероссийского опроса, проведенного Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ. Всего было опрошено более 2 тыс. человек. За предшествующие три года доля участников благотворительности немного снизилась (с 54% до 50%), констатируют исследователи, но за последние десять лет эта доля радикально не меняется, варьируясь в пределах 50–57%. Только в 2019 году наблюдался кратковременный рост до 63%.

Женщины чуть чаще, чем мужчины, делают денежные пожертвования (52% против 47%). Самая активная группа благотворителей, по данным ВШЭ, это россияне в возрасте 35–44 лет, среди которых жертвуют 54%. Среди пожилых людей (старше 60 лет) этот показатель ниже — 45%.

Среди наименее обеспеченных граждан, которым не хватает денег даже на еду, пожертвования совершают 40%. Среди самых состоятельных россиян, которые могут позволить себе покупку недвижимости,— 63%.

Образование также играет важную роль, отмечают авторы исследования: чем выше его уровень, тем чаще респонденты оказывают финансовую поддержку. Среди людей с неполным средним образованием и ниже жертвовали 39%, среди обладателей среднего общего — 46%, среднего специального — 51%, высшего — 55%.

Социолог, основатель центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов пояснил “Ъ”, почему доля граждан, участвующих в благотворительности, за последние годы не меняется: в РФ не растет число богатых и «существенно» не возрастает средний класс.

«Механизм "больше денег, больше готовности жертвовать" не работает,— говорит эксперт.— Каких-то других значительных изменений в обществе в последние годы тоже не происходило. Сказать, что СВО как-то изменила структуру общественных ценностей (в том числе готовность жертвовать деньги), тоже нельзя, поскольку она касалось только мобилизации или тех семей, члены которых задействованы на фронте». Отметим, по данным ВШЭ, в 2024 году помощь военнослужащим СВО оказали 17% опрошенных, в 2023 году — 18%, в 2022-м — 9%.

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Лидирующие направления пожертвований практически за последние годы не меняются. Чаще всего россияне жертвуют деньги на помощь больным детям. На втором месте — поддержка пожилых людей. Примерно каждый пятый жертвователь передавал деньги на помощь животным (см. инфографику). Самая распространенная форма участия в благотворительности — милостыня, ее используют 23% опрошенных. Популярность такого способа помощи снижается, подчеркивают исследователи: если десять лет назад милостыню подавали более трети россиян, то сейчас — меньше четверти. Через профессиональные благотворительные организации в 2024 году жертвовали только 4% граждан.

“Ъ” попросил прокомментировать исследование Минэкономразвития (ведомство курирует госполитику в области поддержки социально ориентированных НКО, благотворительной деятельности и добровольчества). По оценкам министерства, участие физлиц в благотворительности ежегодно растет. Ведомство напоминает, что законодательство позволяет получать налоговый вычет за пожертвование (в 2023 году 20,4 тыс. граждан подали декларации на получение вычета за пожертвование, в 2022 году их было 16,8 тыс.). «При этом необходимо повышать как культуру благотворительности, так и уровень информированности граждан об организациях, которым они перечисляют пожертвования,— считают в министерстве.— Повышение прозрачности благотворительных организаций — один из основных треков развития этой сферы».

Наталья Костарнова