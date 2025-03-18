«Позиция России ставит Трампа перед сложным выбором»

Американские и европейские эксперты, говоря о результатах беседы Владимира Путина и Дональда Трампа, рассуждают не столько об уже достигнутом, сколько о том, чего еще только надо достичь, и о тех сложностях, которые стоят на этом пути.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Трамп и Путин обсуждают перемирие на Украине

Главной задачей телефонного разговора было убедить Путина согласиться на 30-дневное перемирие в продолжающейся уже три года войне на Украине… Однако Трамп пока еще не оказывал публичное давление на Путина, как он сделал с Владимиром Зеленским… И неясно, не будут ли жесткие условия Путина… включая приостановку американской военной помощи Украине, исключение в будущем членства Украины в НАТО и требования провести на Украине президентские выборы, слишком кабальными для Зеленского, чтобы согласиться на них.

«Украина — в меню»

«Все это выглядит как прекращение огня в небе и на море,— считает военный эксперт Майкл Кларк… По условиям того, что представляется "ограниченным прекращением огня", будут прекращены удары с воздуха по энергетической инфраструктуре, за чем может последовать и остановка боевых действий в Черном море… Это не так уж и не похоже на план, предложенный не так давно Владимиром Зеленским,— постепенное соглашение, начинающееся с прекращения войны в воздухе. Притом что это может быть признаком того, что Трамп начал прислушиваться к Киеву, говорит Кларк, тот факт, что Зеленский не принимал участия в сегодняшних переговорах, говорит об очень многом. «В дипломатических кругах существует старая поговорка: "Если ты не за столом, ты — в меню". И поверьте мне, Украина — в меню».

Дональд Трамп и Владимир Путин договорились об очень частичном прекращении огня на Украине

Владимир Путин понимает, что со стратегической точки зрения его положение значительно улучшилось с момента избрания нового президента США. Он уже добился важных уступок, таких как обещание нормализации российско-американских отношений, отмены санкций, введенных против России, возможности сохранения завоеванных территорий на Украине и прекращения перспектив вступления Киева в НАТО. Путин, который до сих пор предпочитал добиваться преимущества на поле боя, чем соглашаться на перемирие… в конечном итоге пошел на уступку президенту США и согласился на частичное прекращение огня, но в то же время продолжил требовать уступок со стороны Киева.

Трамп и Путин поговорили по телефону в рамках американского продвижения перемирия

Российская позиция далека от того, что требовала администрация Трампа: полного прекращения огня на 30 дней, чтобы стороны могли выработать долгосрочное соглашение. Российские условия не дотягивают даже до предложения Украины, сделанного ранее в этом месяце,— о прекращении ведения огня на море и в воздухе, которое США отклонили как недостаточное… В любом случае позиция России ставит Трампа перед сложным выбором: продолжать или нет отправлять вооружение Украине, чтобы Владимир Зеленский мог защитить страну от российского вторжения, которое длится вот уже четвертый год.

Подготовили Кирилл Сарханянц, Николай Зубов