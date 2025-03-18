Власти Нигерии ввели режим ЧС в регионе, где произошел взрыв на нефтепроводе

Президент Нигерии Бола Тинубу объявил о режиме ЧС в регионе Риверс, где произошел взрыва на нефтепроводе, передает Daily Post Nigeria. Глава государства также приостановил на шесть месяцев полномочия всех депутатов парламента штата, губернатора и его заместителя.

Президент назначил Ибокете Ибаса временно исполняющим обязанности главы Риверс.

О взрыве на Транснигерском трубопроводе сегодня, 18 марта, сообщило издание Vanguard. Причина взрыва не установлена. Как отмечает Vanguard, ранее местные боевики угрожали атаковать объекты в связи с задержкой выделения нефтяных ресурсов штату Риверс из-за продолжающегося политического кризиса. Полиция штата начала расследование инцидента, два человека были задержаны.