Педагоги смогут повысить квалификацию только в госучреждениях

Госдума 18 марта приняла в первом чтении законопроект, разрешающий учителям получать дополнительное профобразование исключительно в государственных учреждениях. При этом преподаватели смогут повышать квалификацию лишь по своему основному профилю деятельности.

Напомним, в феврале спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о широком распространении «схем фиктивной переподготовки педагогов», которые приводят к дефициту квалифицированных кадров. По его данным, за последние восемь лет более 1,3 млн учителей прошли дистанционные платные курсы, получив новую квалификацию, в результате чего «физкультурники начали преподавать математику».

Призванные решить эту проблему поправки к закону «Об образовании» на рассмотрение в Госдуму 11 февраля внесла группа депутатов от фракции «Единой России». Согласно инициативе, для приобретения новой квалификации в сфере педагогики или управления образовательными организациями учителя должны будут отучиться не менее 250 часов (см. “Ъ” от 11 марта). По мнению депутатов, поправки «повысят качество не только подготовки педагогических кадров, но и образования в целом».

Полина Мотызлевская