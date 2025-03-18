И снова — здравствуйте

Как стало известно «Ъ-Ростов», Верховный суд РФ не нашел оснований для пересмотра решения об открытии повторной процедуры банкротства в отношении Ольги Чернышевой. Ее кредиторы уже подали ходатайство разрешить реализацию имущества. Основанием для этого являются долги, которые остались не погашенными в ходе первого банкротства дочери экс-мэра Ростова. Юристы говорят, что суд может вновь отказать в списании оставшейся задолженности и тогда «все просто начнется сначала».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Чернышева

Фото: Андрей Бойко Ольга Чернышева

Фото: Андрей Бойко

Верховный суд РФ отказал Ольге Чернышевой в передаче ее кассационной жалобы на рассмотрение Коллегии по экономическим спорам. Госпожа Чернышева жаловалась на постановление арбитражного суда, который летом 2024 года признал обоснованным требование о ее банкротстве и назначил процедуру реструктуризации задолженности. Однако, изучив материалы дела, ВС пришел к выводу, что оснований для пересмотра спорного постановления нет. Об этом сообщается в документах на сайте суда.

Дочь бывшего мэра Ростова Ольга Чернышева проходит процедуру банкротства уже во второй раз. Впервые она была признана несостоятельной как ИП в 2014 году. Тогда дочь экс-мэра донской столицы сама инициировала банкротство. В реестр требований кредиторов Ольги Чернышевой были включены 193 млн руб., из них было погашено 55 млн руб. – за счет продажи имущества.

В частности, с торгов реализовали принадлежавшие госпоже Чернышевой квартиру в центре Ростова, земельный участок на Тибетской улице, автомобиль Toyota Camry, гараж и землю сельхозназначения в Аксайском районе Дона.

Однако в полном объеме с кредиторами Ольги Чернышевой расплатиться не удалось из-за недостатка у нее ликвидного имущества.

В 2019 году арбитражный суд Ростовской области вынес определение о завершении процедуры банкротства госпожи Чернышевой. Суд определил, что требования к ней, которые не были удовлетворены из-за недостатка имущества, отныне считаются погашенными, однако сделал исключение для кредиторов Олега Горносталя, Александра Шелудченко и Андрея Гладышева. Суд принял во внимание, что они — потерпевшие в уголовном деле, по итогам которого в 2013 году Ольга Чернышева была признана виновной по ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»). Госпожу Чернышеву обязали возместить ущерб в общей сумме почти 50 млн руб. в рамках гражданского судопроизводства, поэтому ростовский арбитраж оставил в силе ее обязательства перед этими кредиторами после завершения процедуры банкротства.

И вот уже в 2023 году Нина Иванова — правопреемница Александра Шелудченко и Андрея Гладышева относительно прав требования к Ольге Чернышевой на 17 млн руб. — потребовала признать ее банкротом во второй раз.

Госпожа Иванова обратилась в арбитражный суд с соответствующим заявлением, указав, что не смогла взыскать долг с дочери экс-мэра в рамках исполнительного производства по первому банкротству. Суд первой инстанции требование Нины Ивановой отклонил, сославшись на то, что старый долг не может служить основанием для нового банкротства. Однако Пятнадцатый апелляционный суд признал требование законным и постановил ввести в отношении должницы процедуру реструктуризации долга. Именно это постановление Ольга Чернышева и пыталась отменить в Верховном суде.

Недавно ее кредиторы заявили в суд ходатайство о назначении процедуры реализации имущества. Ходатайство пока не рассмотрено.

«Ничего необычного нет в том, что первое банкротство прекратилось на условиях рассрочки долга, но потом должник не справился и возбудили новое дело», — заметил партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков.

Заместитель председателя коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Даниил Черных-Аипов не исключил, что средств от продажи имущества Ольги Чернышевой окажется недостаточно для полного расчета с кредиторами и во второй раз. Однако суд может вновь отказать в списании долга по окончании процедуры банкротства. «Так что все просто начнется сначала. Ситуация для должника выглядит не лучшим образом и, на мой взгляд, единственное, что может в такой ситуации помочь — это достижение некоего компромиссного соглашения с кредиторами», — объяснил господин Черных-Аипов.

Об Ольге Чернышевой, дочери бывшего мэра Ростова Михаила Чернышева, заговорили в 2013 году. После того, как ее обвинили в махинациях с земельными участками. По версии следствия, вместе с тремя компаньонами она скупала землю в Аксайском районе Ростовской области для дальнейшей перепродажи. Своим партнерам госпожа Чернышева предложила оформить землю на себя для упрощения будущей сделки. Прибылью она обещала поделиться после продажи, но в итоге присвоила деньги. Изначально уголовное дело было заведено по статье «Мошенничество», позже переквалифицировано в статьи «Завладение денежными средствами без цели хищения» и «Легализация денежных средств», но в конечном счете Чернышеву обвинили в «злоупотреблении доверием». В октябре 2013 года Кировский районный суд Ростова приговорил ее к двум годам лишения свободы условно. Позднее она была амнистирована по случаю 20-летия принятия Конституции РФ.

После этого Александр Шелудченко и другие потерпевшие по этому делу добились возбуждения уголовного дела по обвинению Ольги Чернышевой в преднамеренном банкротстве. В 2021 году Ворошиловский районный суд признал ее виновной по ст. 196 УК РФ и назначил наказание в виде условного лишения свободы на три года.

Недовольными приговором остались как сама осужденная, просившая ее оправдать, так и потерпевшие, которые настаивали на реальном отбывании ею срока в местах лишения свободы. Впоследствии стороны пытались отстоять свои позиции в вышестоящих судебных инстанциях, но приговор остался без изменений.

Сергей Иванов