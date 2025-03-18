Премиальный сегмент

Мотовилихинский райсуд Перми начал рассматривать иск ПГНИУ к бывшему ректору вуза Дмитрию Красильникову. Образовательная организация намерена взыскать с бывшего руководителя 2,219 млн руб. убытков. Как считают в университете, господин Красильников неправомерно решил выплатить эту сумму семи сотрудникам как стимулирующие выплаты. В частности, они получили деньги без одобрения соответствующей комиссии. Это, по мнению вуза, подтверждается материалами проверки федерального казначейства. Сам Дмитрий Красильников с требованиями категорически не согласен. По его мнению, иск был направлен в нарушение порядка, без проведенной вовремя служебной проверки. При этом выплату премий работникам в данном случае нельзя считать убытками.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Красильников

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Дмитрий Красильников

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

С заявлением о взыскании с Дмитрия Красильникова свыше 2,219 млн руб. Пермский государственный национальный исследовательский университет обратился в сентябре 2024 года, изначально — в Арбитражный суд Пермского края. В итоге иск был передан по подсудности в Мотовилихинский районный суд. Напомним, господин Красильников возглавил университет в 2020 году, а в феврале 2023-го покинул должность, как было объявлено, по состоянию здоровья.

Как считают в университете, будучи ректором, Дмитрий Красильников совершил виновные действия, которые выразились в подписании двух приказов о выплате стимулирующих надбавок семи сотрудникам планово-финансового управления вуза. По версии истца, выплаты были незаконными, поскольку были произведены без оформленных протоколами решений двухуровневой комиссии, оценивающей работу сотрудников по неким критериям эффективности. По данным вуза, к этим выводам пришла комиссия управления федерального казначейства, которая проводила проверку деятельности ПГНИУ в 2023 году. В результате указанную сумму университет вынужден был вернуть в бюджет.

Представитель истца Кристина Каганюк добавила, что университет провел служебную проверку, в ходе которой Дмитрию Красильникову по почте было направлено предложение дать объяснения по факту выплат, но он якобы отказался. «Выводы проверки полностью подтвердили факты, которые были установлены федеральным казначейством», — рассказала юрист. При этом доказательств того, что двухуровневая комиссия проводила заседания, обнаружить не удалось.

Адвокат Людмила Чегрина и Максим Кутовой, представляющие интересы господина Красильникова, пояснили, что исковые требования бывший ректор категорически не признает. По их данным, служебная проверка в отношении ответчика была проведена уже после того, как ПГНИУ обратился в арбитражный суд, поэтому являться доказательством по делу ее результаты не могут. Предложений дать объяснение бывший ректор не получал. Говоря о проверке казначейства, госпожа Чегрина заявила, что ее «выводы далеки от законности и обоснованности». «Не имеется даже нарушения бюджетного законодательства при издании спорных приказов,— считает она.— Кроме того, университет мог оспорить ее выводы, но этим правом не воспользовался».

По данным ответчика, в университете не существовало локальных актов, которые бы регламентировали создание и работу двухуровневой комиссии, а о ее участии при решении о начислении выплат речь идет лишь в допсоглашениях с сотрудниками. Таким образом, выплаты должны были осуществляться при отсутствии взысканий у работников. Максим Кутовой отметил, что ряд сотрудников взыскали допвыплаты в судах в рамках трудовых споров с ПГНИУ, к участию в которых привлекалось и федеральное казначейство. Эти решения он считает преюдициальными. Кроме того, юрист отмечает, что, согласно позиции Верховного суда, выплаты премий нельзя считать убытком, если решение об их производстве не находится в компетенции органов корпоративного управления работодателя.

На это Кристина Каганюк указала, что решения судов не касаются спорных приказов о начислении выплат. По ее мнению, конкретные показатели для получения надбавок указаны в положении вуза о стимулирующих надбавках, а решение об их начислении ректор мог принять только на основании заключений двух­уровневой комиссии, заседания которой не проводились.

В итоге суд запросил у университета ряд документов, в том числе устав организации, а также коллективный договор с сотрудниками и объявил перерыв в заседании.

Дмитрий Астахов