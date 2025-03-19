«Звезда» не светит ОСК

Банк ВТБ, в доверительном управлении у которого находится Объединенная судостроительная корпорация отказался от покупки дальневосточной верфи «Звезда». Ранее судостроительный комплекс номинальной стоимостью 250 млрд рублей планировалось передать в контур госхолдинга для консолидации активов ОСК и повышения эффективности отрасли. Эксперты говорят, что отмена сделки позитивно скажется на развитии как дальневосточных верфей, так и петербургского кластера госкорпорации, так как покупка «Звезды» отвлекла бы значительную часть ресурсов, которые, вероятно, сейчас будут направлены на их модернизацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) отказалась от сделки по вхождению верфи «Звезда» (Приморский край) в контур предприятий госхолдинга. Об этом заявил глава ВТБ, председатель совета директоров ОСК Андрей Костин в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Оценка больше не идет. Сделки нет уже. И не будет»,— сказал господин Костин (цитата по «Интерфаксу»). Среди причин отмены сделки банкир назвал отсутствие у ОСК средств на покупку завода и наличие у предприятия эффективного собственника, который продолжит работать.

В пресс-службе ОСК не стали комментировать ситуацию.

«Роснефть» и банк ВТБ начали переговоры о вхождении СКК «Звезда» в контур предприятий госхолдинга в ноябре 2024 года. Инициативу о консолидации судостроительных активов ОСК на Дальнем Востоке для повышения эффективности отрасли поддержал президент РФ Владимир Путин. Сама инициатива, по данным «Ъ», исходила от главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Господин Сечин предложил передать «Звезду» в ОСК «по себестоимости строительства» в целях экономии бюджетных средств и эффективности кооперации судостроительных компаний в РФ, отмечали собеседники «Ъ». Номинальная стоимость активов оценивалась в 250 млрд рублей. Полученные за продажу судостроительного комплекса средства «Роснефть» предлагала направить на освоение Томторского месторождения.

СКК «Звезда» начали строить в городе Большой Камень Приморского края в 2009 году по поручению президента РФ для развития крупнотоннажного судостроения. Изначально в проекте участвовали ОСК и южнокорейская судостроительная и офшорная компания DSME (Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering), однако после выхода последней из проекта в 2012 году ее место занял консорциум в лице «Роснефти» и «Газпрома». С момента создания верфи на воду было спущено 12 судов из 60 общим дедвейтом 3 млн тонн, находящихся в портфеле заказов СКК.

ООО «Судостроительный комплекс "Звезда"» на 100% принадлежит АО «Современные технологии судостроения» (АО «СТС»). Акционеры СТС не раскрываются. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2019 году уставный капитал был распределен между АО «Роснефтегаз» (83,35%), АО «Всероссийский банк развития регионов» (13,1%) и ООО «ГПБ — Промышленные инвестиции» (4,55%).

В 2025 году ОСК намерена сосредоточиться на развитии мощностей петербургских и дальневосточных верфей, говорил в конце января этого года гендиректор госхолдинга Андрей Пучков на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Сейчас в управлении госкорпорации на Дальнем Востоке находятся три предприятия: Хабаровский и Амурский судостроительные заводы и Восточная верфь. Еще одну верфь в бухте Промежуточная, стоимость строительства которой глава ВТБ Андрей Костин оценивал примерно в $5 млрд, ориентировочно планируют сдать в 2031–2032 годах.

В Петербурге в контур ОСК входит 15 предприятий. Из них пять верфей: Балтийский завод, Кронштадтский морской завод, Средне-Невский судостроительный завод, Адмиралтейские верфи и Северная верфь.

Как рассказали «Ъ-СПб» в пресс-службе ОСК, программа модернизации петербургских верфей предназначена для повышения эффективности и кратного увеличения количества выпускаемых судов. При этом особый упор будет сделан на Северной верфи, ее модернизацию начнут в конце 2025 года. Объемы инвестиций и сроки реализации будут определены предположительно в первой половине 2025 года, сообщал в интервью «Ъ» гендиректор ОСК Андрей Пучков.

По его словам, объем инвестиций в площадку измеряется «сотнями миллиардов». При этом после модернизации «это будет абсолютно новая верфь», которая позволит делать крупные насыщенные блоки и собирать их в крупнотоннажные суда. Планируется изменить размеры стапельных мест, увеличить площадь доков, автоматизировать производство, а также кратно повысить объем металлообработки.

Также в 2025 году планируется приступить к модернизации Адмиралтейских верфей. Источники «Ъ-СПб» в судостроительной отрасли, близкие к госкорпорации, отмечают, что работы по улучшению предприятий начнутся ближе к концу года и в случае с Адмиралтейскими верфями продлятся не менее трех лет. Стоимость модернизации завода пока не сообщалась, предположительно она составит более 10 млрд рублей.

Если говорить об инвестициях в дальневосточные верфи, то отказ ВТБ от покупки «Звезды» скорее будет способствовать увеличению инвестиций, потому что у ОСК были планы по созданию новой верфи на Дальнем Востоке, а в случае если бы сделка состоялась, то строительство там нового судостроительного завода не потребовалась, размышляет гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

«Что касается петербургского кластера, то приобретение "Звезды", вероятно, отвлекло бы от него существенные финансовые ресурсы, которые теперь будут в большей степени направлены на развитие петербургских предприятий и строительство в агломерации новых производственных мощностей»,— заключает эксперт.

Владимир Колодчук